El dólar blue frenó su escalada y cerró a $383

El dólar blue frenó su escalada y operó a $379 para la compra y $383 para la venta, tres pesos por debajo del viernes último.En la apertura de la jornada financiera arrancó en alza, pero con el correr de las horas fue perdiendo brío. Así, la brecha con el tipo de cambio oficial minorista se ubica en el 98% y es de 105% frente al dólar mayorista.La divisa informal recorta, de esta forma, el alza de $10 que había acumulado en la última semana.Los tipos de cambio financieros mantienen una brecha de 100% en el caso del CCL y de 92% en el MEP.En tanto, el dólar oficial operó a $184,75 para la compra y $192,75 para la venta en el Banco Nación.Por su parte, el dólar turista cotizó a $384,50.El viernes último, a raíz de las pocas liquidaciones del mercado exportador, el Banco Central se vio obligado a vender U$S 26 millones para atender la demanda en el mercado cambiario.La autoridad monetaria vendió la semana pasada casi U$S 211 millones, por lo cual registró un saldo negativo en enero de U$S 76 millones.Por el aumento de la tasa de interés, los recargos por el elevado monto del endeudamiento y el incremento de la propia deuda, el 1 de febrero Argentina debe pagarle al Fondo Monetario Internacional US$ 710 millones.Es la cifra más alta desde que el Fondo le otorgó el préstamo a la Argentina en 2018.Y las proyecciones marcan que este año en total la cuenta de intereses con el FMI podría rondar los US$ 3.000 millones versus los US$ 1.746 millones que se abonaron en 2022.Y muy superior a los US$ 1.347 millones en 2021.