Gobierno Nacional llegó a un acuerdo estratégico con México: el detalle

México abrió el mercado para la cebolla fresca de Argentina.



Se genera así otra oportunidad para que un producto nacional sea protagonista de la famosa gastronomía mexicana. Felicitaciones por las gestiones a nuestra @ARGenMexico, @SenasaAR y @AgriculturaAR. pic.twitter.com/bZA6ayAErr — Santiago Cafiero (@SantiagoCafiero) January 28, 2023

Así lo anunció hoy el canciller Santiago Cafiero a través de su cuenta de Twitter.La habilitación sanitaria de México “genera otra oportunidad para que un producto nacional sea protagonista de la famosa gastronomía mexicana” y “mejora la posición del país en el comercio internacional”, celebró Cafiero.El funcionario precisó que las gestiones y negociaciones sanitarias fueron encabezadas desde el lado argentino por la Embajada Argentina en México, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.“En México se importaron durante el año pasado 66.240 toneladas de esta hortaliza por un total de US$ 40 millones”, detalló el canciller acerca de la oportunidad de mercado que brinda esta habilitación al país.La habilitación de México a la cebolla se suma a la de la carne: este mes, la Secretaría de Agricultura y el Servicio Sanitario de México (Senasica) completaron el acuerdo para abrir el mercado mexicano a la carne bovina deshuesada y madurada de Argentina.La habilitación a la carne permite que 22 establecimientos puedan exportar al país centroamericano, luego de 22 años de negociaciones.Tras no registrarse avances, el trabajo conjunto fue reimpulsado por los presidentes Alberto Fernández y Andrés Manuel López Obrador, según indicó la cartera agropecuaria en un comunicado.Entre las gestiones llevadas a cabo, en julio pasado, profesionales y técnicos del Senasa acompañaron a una delegación del Senasica en la que se verificó las condiciones en materia de sanidad animal de nuestro sistema productivo.En aquella visita se pudieron constatar las condiciones higiénico-sanitarias y bienestar animal en establecimientos frigoríficos, recorriendo unas 10 provincias y varios pasos fronterizos.Entre enero-noviembre 2022, las exportaciones argentinas totales a México fueron de US$ 986 millones (54% más que el mismo período en 2021), de los cuales US$ 500 millones corresponden al sector agroindustrial.Los principales productos exportados en 2022 son: aceite de girasol, trigo, aceite de soja y vinos.En 2021 México importó un total de US$ 750 millones de carne bovina deshuesada (tanto fresca como congelada), equivalente a aproximadamente unas 86.000 toneladas.