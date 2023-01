La Bancaria y las cámaras empresarias iniciaron la negociación paritaria del año

La conducción de la Asociación Bancaria (AB), que lidera Sergio Palazzo, y las cuatro cámaras empresarias de la actividad iniciaron hoy de manera formal la negociación paritaria del año en el Ministerio de Trabajo por pedido del gremio, informó la entidad.

Un documento firmado por Palazzo y el secretario de Prensa nacional, Claudio Bustelo, indicó hoy que "el sindicato inició la negociación con idéntico concepto al pregonado siempre, es decir, que los trabajadores no sean la variable de ajuste".



"La Bancaria planteó en el inicio del diálogo con las patronales la necesidad de preservar y mejorar el poder adquisitivo salarial, lo que es un objetivo que como consecuencia del impacto del Impuesto a las Ganancias es de difícil cumplimiento si no se adoptan las medidas necesarias o no se contempla en la negociación", dijeron.



Los dirigentes bancarios reclamaron también la resolución de las tercerizaciones que afectan los puestos laborales, y solicitaron la convocatoria a las audiencias del Banco Central (BCRA), porque "una parte de la migración de los puestos de trabajo es producido por laxas resoluciones sobre tercerizaciones vigentes desde el macrismo".



La Bancaria reclamó analizar la situación del teletrabajo y del proceso de formación y capacitación para la reconversión laboral de los trabajadores en las propias entidades financieras a fin de mantener los puestos laborales de la totalidad del personal.



Según los dirigentes sindicales en el documento de prensa difundido en representación del Secretariado General Nacional del gremio, las cámaras patronales "se comprometieron a evaluar las demandas y fundamentos expuestos por el gremio".

La cartera laboral, que encabeza la ministra Raquel Olmos, dispuso un cuarto intermedio en el inicio del diálogo y convocó a nueva audiencia para el 2 de febrero. Fuente: (Télam)