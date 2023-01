Aumento a empleados comerciales: cuánto cobrarán vendedores y cajeros en febrero

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Unio?n de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) firmaron, la semana pasada, el último tramo del acuerdo paritario 2022 para la actividad mercantil.–. Cabe destacar que los aumentos sera?n sobre las escalas de las remuneraciones ba?sicas del CCT N° 130/75 y que el 59,5% otorgado durante el primer tramo de la paritaria continuara? en su cara?cter de no remunerativo hasta abril de 2023.A su vez, según informó la CAME, mediante la paritaria se habilito? la posibilidad de que el empleador le compense al colaborador elSe definió? que sea con un tope máximo deldel personal con retiro del re?gimen previsto en la Ley 26.844 (hasta $30.969,40).De acuerdo con lo informado por el gremio conducido por, Armando Cavalieri (FAECYS), con este incremento del básico de convenio,Pero los nuevos valores se verán en dos tramos, el básico con presentismo. Ambas sumas, serána todos los efectos.El impacto del último acuerdo se dará en febrero (a cobrar en marzo), pero por el trabajo de este mes, el salario de unmás un aporte, para llevar el salario a un total de $141.080,40.De igual manera, con un incremento anual del 59,50%, según las escalas publicadas por FAECYS, unmás un aporte, que lleva el salario igualmente a $141.080,40.Mientras que uny un adicional, para cerrar en $139.065,89 en enero.Sin embargo, a todo lo anterior hay que sumarle ítems comoSegún informó la CAME, las partes que integran el convenio colectivo mercantil se comprometieron a reunirse en el mes de marzo, a fin de analizar las escalas salariales convencionales, sumas, porcentajes, incorporaciones y en atención al próximo vencimiento a operarse del acuerdo paritario vigente, publicóLa paritaria mercantil es la más grande del sector privado, alcanzando a más de 1.200.000 empleados.