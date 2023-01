Ventas por plataformas digitales: suben IVA a responsables no inscriptos

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) reforzará los controles sobre los comerciantes que usan plataformas digitales para vender sus productos que no figuren como responsables inscriptos, quienes tendrán que abonar una alícuota del 8% si superan los $200.000 de facturación mensual.



Se trata del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se abona sobre por las comisiones que cobran a sus clientes los portales.



Según indica una Resolución General publicada en el Boletín Oficial, las empresas administradoras de plataformas de intermediación de comercio exterior van a tener que requerir información a partir de la CUIT.



En la resolución la AFIP indica que "la actividad vinculada al comercio electrónico ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, destacándose la incorporación de nuevos operadores que actúan como intermediarios en la concertación de transacciones comerciales a través de ´plataformas digitales´ de su titularidad".



"Habiéndose detectado -en ese marco- nuevas modalidades de evasión, resulta necesario realizar modificaciones al régimen a fin de intensificar los controles sobre las operaciones efectuadas mediante portales o aplicaciones web, adecuando las alícuotas que desalienten tales conductas disvaliosas, incorporando nuevos agentes de percepción y ampliando las operaciones alcanzadas", señala la resolución.



Los sujetos pasibles de pagar el IVA son los responsables inscriptos y aquellos que figuren como "no categorizados". Para estos últimos la AFIP indica que se deberá tener en cuenta que la persona haga diez operaciones por $200.000 en un mes o, en el plazo de 4 meses, por $400.000.



Entre los "no categorizados" estarán los contribuyentes considerados exentos o no alcanzados por el IVA (según el tipo de actividad o algún régimen de promoción) o los que figuren en el Régimen Simplificado, quienes, de superar los parámetros de ventas, pagarán la alícuota del 8%.



En tanto, los contribuyentes que figuran como responsables inscriptos del IVA que no registren ninguna falta ante la AFIP, seguirán pagando el 1% como lo determinan las reglamentaciones vigentes, los que tengan incumplimientos formales detectados, el 3% y los que tengan problemas de domicilio fiscal el 5%.



Por otro lado, los que tengan una CUIT con estado "limitado" pagarán 7% al igual que los obligados a hacer factura tipo "M".