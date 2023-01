Entidades del agro reclaman medidas para aliviar situación de los productores

Política Massa y Bahillo recibirán este viernes a la Mesa de Enlace

Las entidades del campo que componen la Mesa de Enlace solicitaron agilizar las Declaraciones de Emergencia y Desastre Agropecuario en las zonas afectadas por la sequía para aliviar a los productores alcanzados por la inclemencia climática.De esta manera, las entidades confirmaron su participación en la reunión convocada por el ministro de Economía, Sergio Massa, por "tratarse de una reunión técnica de trabajo junto a otros organismos para intercambiar y hacer propuestas en el marco de una jornada que estuvimos esperando por más de un mes".De esta forma, entienden, se podrán implementar en forma urgente las medidas que la Ley prevé como la suspensión de anticipos de Impuestos a las Ganancias, las prórrogas o exención según el caso, impuestos provinciales o incorporar la venta forzosa de vientres para el cálculo del impuesto a las Ganancias."En la audiencia convocada por el ministro, de la que según fuimos informados participarán otros organismos y funcionarios nacionales, desde la CEEA plantearemos técnicamente el mapa de situación actual del sector y exigiremos medidas urgentes y puntos concretos a resolver con la celeridad que el caso amerita", expresaron mediante un comunicado.Además, plantearán derogar la resolución que incrementa el costo financiero a los productores de soja, y modificar o prever que los productores en emergencia y/o Desastre, no modifiquen su condición para el acceso al crédito, por esta situación.También se planteará eliminar la circular Comunicación A-7600 para productores con acopio del 5% de stock de soja y trigo del BCRA, y se pedirá prorrogar créditos a los productores en Emergencia y/o Desastre, y que los mismos no vean afectada su calificación en los Bancos por esta razón.En una rueda de prensa posterior a la reunión que mantuvieron las cuatro autoridades de la Mesa de Enlace, el presidente de Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, indicó que "después de haber pedido una reunión y bajo las actuales circunstancias queremos dejar definido los puntos que nos vienen pidiendo las bases. Hemos tenido de primera mano la urgente necesidad de instalar la problemática y que tenga urgente respuestas también".Por su parte, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolas Pino, sostuvo en una reunión "se va a poder evaluar claramente la situación actual, no solo climática, sino en la macroeconómica de cómo está afectando esta seca"."A partir de ahí, estamos convencidos de que tenemos que hablar con cada uno de las figuras que estarán mañana", dijo Pino, quien aseguró que "Massa entiende el problema y por eso recorre el país tratando de brindar algunas ayudas que no hacen a la solución de problema".Por su parte, el presidente de Confederaciones Rurales (CRA), Jorge Chemes, afirmó que "día a día la situación empeora y ha medida que no tengamos agua serán mas las hectáreas que se irán perdiendo", mientras que el titular de Coninagro, Elbio Laucirica, agregó que "hoy ya tenemos daños concretos, con pérdidas en trigo del 50%".