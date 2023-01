Quiénes cobran este miércoles jubilaciones y bono de 10.000 pesos

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) informó que los jubilados y pensionados cuyos haberes no superen los $ 60.124 con Documento Nacional de Identidad (DNI) finalizado en 6 cobrarán mañana en las sucursales bancarias correspondientes, con el aumento del 16,62% dispuesto por la Ley de Movilidad Jubilatoria.



Además, los jubilados recibirán el pago de la segunda cuota del Refuerzo de Ingresos de $ 10.000 para los que perciben un haber mínimo y de $ 7.000 para los que cobran dos jubilaciones mínimas.



Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 6, mañana recibirán la prestación.



Las mujeres que perciben la Asignación Universal por Embarazo (AUE) con documento concluido en 5 mañana tendrán disponible el monto fijado en ese plan que podrán extraer con su tarjeta de débito.



La Anses recordó que el incremento del 15,62% también se extiende a los beneficiarios de las diferentes asignaciones y de la Prestación por Desempleo.



Las personas inscriptas en el Programa Hogar que les facilita el acceso a la garrafa por residir en viviendas que no están conectadas a la red de gas natural, con DNI finalizado en 6 mañana tendrán depositado el dinero establecido en ese programa.



Por otra parte, desde el 10 de enero y hasta el 10 de febrero próximo sigue el abono de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas sin importar la terminación del documento.



A su vez, continúa el pago de las Asignaciones de Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento de la primera quincena de enero para todas las terminaciones de DNI hasta el 10 de febrero 2023.