La cotización del Real obliga a repensar el presupuesto para vacacionar Brasil

Alojamiento

Comida y bebida

Otros gastos

En cifras

En plena temporada estival, los pasos hacia Brasil dejan ver el intenso movimiento de argentinos que deciden vacacionar en las playas del vecino país.Tanto desde Misiones como desde otros puntos de Argentina, las costas catarinenses y de Río Grande do Sul se volvieron destino fijo para miles de familias y grupos de amigos.No obstante, este año, las cuentas y la cotización de la moneda nacional hicieron que muchos tengan que repensar las vacaciones.En el mes de septiembre pasado,había realizado un relevamiento en el que daba cuenta de que (con el real a 55 pesos en ese momento) se necesitaba un piso de al menos 100 mil pesos por persona para vacacionar una semana en alguna zona veraniega de Brasil.En esta oportunidad, con algunos precios que también se incrementaron en el vecino país y principalmente,Pese a todo ello, las playas brasileñas siguen mostrándose desbordadas de argentinos.Es así que desde las agencias de viaje de Misiones indican que los turistas siguen comprando paquetes, incluso a pesar de las noticias que llegan sobre el brote de diarrea a causa de playas no aptas. Manifiestan, por el contrario, que lo único que hace repensar al turista sobre ir o no son los impuestos argentinos aplicados a los viajes.Uno de los ítems que más dinero demanda a la hora de vacacionar es el alojamiento. Desde la zona de playas explicaron que es necesario ir con reservas debido a que casi no hay disponibilidad para este mes ni para febrero.En cuanto a los precios, el empresario inmobiliario Joselo Saravia indicó a este medio que en la zona de Bombinhas -uno de los destinos más elegidos por los argentinos- un departamento de un dormitorio con un sofá cama en la sala (para un matrimonio con uno o dos hijos pequeños) se alquila por R$450 por día en enero y R$400 en febrero. Al hacer la cuenta por 70 pesos, que es a cuanto se consigue aproximadamente en la frontera el real, queda en $31.500 por día en enero y $28.000 en febrero. Contabilizando unos 7 días, el monto total sería de $220.500 y $196.000, respectivamente.En tanto, si es de dos dormitorios, para hasta seis personas, bien ubicado, cerca del mar, se alquila en enero en R$550 por día y en febrero por R$450 por día; esto es $38.500 y $31.500.Mientras que si la familia es más grande o incluso son dos familias que quieren compartir un mismo departamento de tres dormitorios para hasta 8 personas, se alquila en enero por R$650 por día y en febrero por R$550 por día, lo que en sería unos $45.500 y $38.500.La comida y la bebida es otro de los puntos clave para pensar un presupuesto. Según se estimó, en los restaurantes de comida por kilo, muy comunes en la zona de playas de Brasil, una familia gasta para almorzar unos R$40 por persona, lo que sería unos $2800, con el cambio a 70 pesos, como mencionamos con anterioridad.De la misma manera, se pudo ver que algunos precios también sufrieron aumentos del lado brasileños. Hace unos meses, la botella de 500 mililitros de agua se conseguía a R$6, y hoy se puede encontrar a R$8, unos $560. El mismo precio tienen las gaseosas de igual tamaño.En cuanto a los típicos choclos que se venden en la playa, se comercializan a R$10, lo que sería $700. Mientras que las papas fritas, oscilan en los R$30, unos $2100.Asimismo, quienes disfrutan de la pizza, por ejemplo, se ofrecen algunas opciones de pizza libre en la zona de Camboriú a un valor de entre R$50 y R$70: $3500 y $4900.En tanto, si a algún argentino le surgen las ganas de tomar fernet, quizás sea de lo más caro que se encuentre allá. Cuestan entre R$210 y R$250, unos $14.700 y $17.500, aproximadamente.Muchos deciden viajar en auto a las playas y entra en juego entonces el valor del combustible. Los precios en Santa Catarina rondan en R$5,14 la súper ($359,8), R$5,20 la premium ($364) y R$6,30 el diesel ($441). En este sentido, un automóvil con un tanque de 34 litros necesitará gastar unos $12.376 (R$ 176,8) para llenar el tanque. Cabe destacar que dependiendo de la zona, más cerca de las playas, suele estar más caro.Entre otros gastos que se deben tener en cuenta está el del estacionamiento, que se cobra en la zona de playas de Bombinhas entre R$20 y R$50 el día, lo que sería $1.400 y $3.500.Además, un punto que se considera en el relevamiento es la zona de salida del país desde Misiones. Si se sale desde los pasos Irigoyen o Rosales, no demandará costo extra. Sin embargo, si se opta por cruzar a Brasil desde San Javier, por ejemplo, se debe utilizar el servicio de balsa. Para el caso de los autos, el costo es de $2.500 o R$60 si es auto o camioneta (incluyendo al conductor). Luego, por cada acompañante, se abona $600 más o R$10 reales.$560. 