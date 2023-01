Gobierno Nacional llegó a un acuerdo estratégico con México: el detalle

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y el Servicio Sanitario de México (Senaisca) establecieron las condiciones bajo las cuales queda operativa la apertura del mercado a la carne bovina deshuesada y madurada de la Argentina, por lo que a partir de este viernes 22 establecimientos ya podrán exportar a dicho mercado.



De esta manera, el mercado mexicano quedó operativamente abierto para el arribo de carne argentina tras 22 años de negociaciones, las cuales fueron reimpulsadas por los presidentes Alberto Fernández y Andrés Manuel López Obrador, indicó la cartera agropecuaria en un comunicado.



El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, aseguró que “este es un logro de gran relevancia para la Argentina y un nuevo mercado sumamente importante que se abre para las exportaciones de carne vacuna”.



En enero-noviembre 2022, las exportaciones argentinas totales a México fueron de US$ 986 millones (54% más que el mismo período en 2021), de los cuales US$ 500 millones corresponden al sector agroindustrial.



En este sentido, resaltó que Argentina ya cuenta con los principales mercados de exportación abiertos, tales como la Unión Europea (UE), Estados Unidos, China, Chile, Israel, entre otros, por lo que México ahora se sumará a “esta extensa lista de países de altísimo nivel de vigilancia sanitaria que reconocen la higiene, inocuidad y calidad de nuestras carnes”. Asimismo, Bahillo enfatizó que este logro es resultado del trabajo coordinado con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y la Cancillería Argentina.



En tal sentido, reconoció el liderazgo y compromiso mostrado por el canciller Santiago Cafiero, la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales Cecilia Todesca Bocco, el embajador argentino en México Carlos Tomada y la presidenta del Senasa Diana Guillén.



Por su parte, la presidenta del Senasa, Diana Guillén, ponderó el trabajo realizado por todo el equipo del organismo sanitario nacional, señalando que, en julio de 2022, los profesionales y técnicos del organismo acompañaron a una delegación del Senasica en la que se verificó las condiciones en materia de sanidad animal de nuestro sistema productivo.



A la vez, en aquella visita se pudieron constatar las condiciones higiénico-sanitarias y bienestar animal en establecimientos frigoríficos, recorriendo unas 10 provincias y varios pasos fronterizos.



Los principales productos exportados en 2022 son: aceite de girasol, trigo, aceite de soja y vinos. En 2021, México importó un total de US$ 750 millones de carne bovina deshuesada (tanto fresca como congelada), equivalente a aproximadamente unas 86.000 toneladas. (El Heraldo)