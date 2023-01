Sequía en Entre Ríos: cayó un 20% la superficie sembrada con soja

Economía Estiman que la producción de soja caerá al menos el 13 por ciento

Desde mediados de noviembre en adelante, las escasas precipitaciones y las elevadas temperaturas, modificaron las reservas hídricas del suelo hasta situarla en un escenario de sequía.En este contexto,o bien sobre lo sembrado hubo pérdidas de lotes debido a la escasa humedad en los primeros centímetros del suelo.La soja de primera fue la menos perjudicada, con una merma en el área del 9 % (46.000 ha). Inicialmente, el área era de 492.000 ha, que al día de la fecha se redujo a 446.000 ha.Por otra parte,Sobre la condición de soja de primera, el Siber señaló que el estado fenológico de soja de primera se ubica desde V3 (tres hojas totalmente expandidas) a R1 (Comienzo de floración).La condición del cultivo a nivel provincial es la siguiente: Muy buena 2 %, Buena 47 %, Regular 42 % y Mala 9 %. “Dentro de la condición buena a muy buena se encuentran lotes que todavía resisten a los efectos adversos de la sequía, aunque se observan síntomas de estrés hídrico y menor desarrollo de lo normal”, indica.El 51 % del área calificada de regular a mala, son lotes con problemas de implantación, escasa densidad de plantas por hectárea, escaso desarrollo, con severos síntomas de estrés hídrico y térmico.Los colaboradores del Siber informan que es fundamental la ocurrencia de precipitaciones en los próximos días, de no ser así, la superficie bajo la condición regular a mala se incrementará.Sobre la condición de soja de segunda, el informe semanal expresa que la fenología del cultivo se ubica desde Ve (emergencia) a V4 (4 hojas totalmente expandidas) y la condición del cultivo a nivel provincial es la siguiente: Muy buena 3 %, Buena 32 %, Regular 47 % y Mala 18 %.La situación de soja de segunda es más compleja si se compara con soja de primera, debido a que el 65 % del área cuenta con una condición regular y mala. Situación caracterizada por bajo número de plantas por hectárea o sectores en los cuales no hay cultivo. Al respecto, los colaboradores reportaron que las plántulas nacen y al no disponer de la humedad requerida en el suelo se secan.Por otra parte, el 35 % del área evaluada de buena a muy buena, presenta un atraso en el desarrollo y en ningún caso ha logrado a cerrar el entre surco.