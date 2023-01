Bahillo: “Nuestra responsabilidad es asistir a los productores”

Economía Los principales puntos del Programa de Fortalecimiento Productivo

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo, destacó la “muy buena e intensa jornada” que se vivió en Entre Ríos este jueves con la llegada del ministro de Economía, Sergio Massa, en el marco de la presentación del Programa de Fortalecimiento Productivo Argentino que compensará a productores de carne porcina, aviar y huevos el adicional pagado por el poroto de soja o sus subproductos o alimento para el consumo de los animales., el funcionario nacional indicó que se trata de “un aporte para equilibrar la modificación de costos que tuvieron estos sectores durante la segunda ventana del programa que todo el mundo conoce como dólar soja. Las medidas pretenden que estos sectores no sean perjudicados”.Consultado sobre la situación de la lechería, admitió que “está pasando por un momento crítico, producto de la sequía. La ayuda en este sector va dirigida directamente al productor que está complicado porque el costo de la dieta para los animales se ha visto incrementado, esto tiene que ver, más que nada con la sequía, porque se ha quedado sin pasturas y forrajes, mientras que la disponibilidad de reservas no es la mejor”.“Si tomábamos una medida como la de ayer con el sector lácteo, hubiera resultado absolutamente insuficiente. Por eso generamos un programa de cuatro meses con aportes más importantes. Los tamberos pueden llegar a recibir hasta $2.400.000”, explicó.Recordó que, “al asumir el cargo, el objetivo era implementar medidas que lleguen directamente a los productores, que sean de implementación fácil, ágil y transparente. A esto lo estamos logrando”.Incluso remarcó que las modificaciones llevadas adelante con el dólar soja hicieron que “sea más atractivo y, a partir del cambio de procedimiento, tuvo la masividad y aceptación por la cual ingresaron al país 11.300.000 de dólares”.Después se realizó “la atención a pequeños y medianos productores de soja y maíz que pudieran haber quedado afuera de esa posibilidad de liquidar soja a un precio especial porque ya no la tenían. Generamos un programa para una asistencia directa de hasta 3.400.000 para cada uno, con un trámite sencillo”.“Estamos en un contexto de sequía. Se prioriza sostener la producción para mantener los volúmenes de industrialización de alimentos. De alguna manera estamos garantizando el abastecimiento, dado que la escasez podría repercutir en los precios de los productos, lo que se traduce en inflación y pérdida de poder adquisitivo del salario. En contextos más favorables, estas medidas garantizarían mayor exportación e ingreso de dólares, lo cual se traduce en una economía más estable”, comparó Bahillo.Enseguida hizo hincapié en que “nuestra responsabilidad es asistir a los productores. También se apunta a fomentar el desarrollo y garantizar el abastecimiento, porque nuestro país es productor de alimentos. La priorización es que la accesibilidad de los alimentos esté al alcance de las familias”.Reconoció la preocupación que genera el impacto de la sequía. “En el caso de la soja y el maíz hay todavía un periodo muy breve para poder sembrar de manera tardía, lo cual le quita potencial al rendimiento del cultivo”.“La picardía es que los informes que tenemos es que a partir de febrero y marzo se empieza a normalizar” el caudal de lluvias e incluso “podría haber un poquito de exceso en mayo o junio. Eso va a permitir la recomposición del área verde, como así también de praderas para el otoño e invierno, pero en lo que hace a la campaña de cosecha gruesa, ya será tarde”, lamentó el funcionario.“Estoy en un trabajo que me gusta. Es muy motivante y apasionante ser funcionario en temas de producción en nuestro país”, sostuvo Bahillo.El secretario manifestó que “tenemos muy buena relación” con las entidades agropecuarias. Aclaró que esto “no significan coincidencias en un 100%, pero habla de la madurez de la dirigencia gremial. Es una responsabilidad de tener diálogo. No concibo de otra manera la función pública”.Durante el programa, opinó que “aun cuando la política está en deuda con la sociedad, y la construcción de confianza se hace muy difícil con el ciudadano común, la función pública me ha enriquecido, me ha dado una experiencia que en la actividad privada no hubiese tenido”.“He visto empresarios muy exitosos, pasó en el gobierno anterior, que llegaban subestimando la función pública y fueron muy desacertadas las políticas que tuvieron. He visto políticos que sin participar de la actividad privada se involucran, se dejan ayudar y toman medidas acertadas. A uno lo tienen que evaluar por los resultados”, completó.