Bahillo brindó detalles sobre asistencia para productores avícolas y porcinos

El ministro de Economía, Sergio Massa, visitó Entre Ríos y lanzó el Programa Fortalecimiento Productivo Argentino.



Se trata de un plan que contempla la inversión de $3.500 millones en asistencia a productores de carne porcina, aviar y huevos, para compensar el adicional de precio abonado por el poroto de soja o sus subproductos durante la segunda ventana del programa Incremento Exportador.



Al respecto, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, dijo a Elonce que “el programa permite corregir el desequilibrio que hubo en la composición de costos que tienen las producciones avícola y porcina, producto de la segunda ventana, que fue en diciembre, del programa Incremento Exportador”.



A este plan “la gente lo conoce como dólar soja. Generó movimientos en los precios internos en lo que es los insumos de los alimentos balanceados, que son uno de los insumos más importantes que tienen estas cadenas, que convierten lo que es la proteína vegetal en proteína animal. Nuestro compromiso fue que, en el marco de esa decisión, esa modificación de costos que tuvieron será compensada”.



De esta manera “se anunció una compensación de 300 mil pesos por tonelada para los productores de estos sectores. Esto es mediante la facturación de las facturas de compra. Va a haber un instructivo, va a ser todo un trámite a distancia por internet. Vamos a tomar el promedio de lo producido de huevos y de kilos faenados para los sectores de carne. Vamos a fijar un techo de aporte. Los productores que hayan comprado van a tener que ingresar la factura de compra, ya sea de poroto o de soja, de subproductos o de alimento balanceado”.



Este programa estará dirigido a “productores y empresas, en el caso avícola abarca al 100% de los productores. En el sector porcino está destinado a pequeños y medianos productores, de hasta mil madres. En nuestra provincia no hay una concentración muy importante en cuanto a la cantidad de madres, por lo que creo que estarán casi todos alcanzados”.



La semana pasada “anunciamos un programa para productores tamberos e incluye a pequeños y medianos tamberos, más los tamberos que produzcan hasta 1500 litros por día. Los más pequeños reciben un aporte de 15 pesos por litro, y de 10 pesos por litro hasta los 5000 mil litros, hasta 600.000 pesos por mes”.



“El programa de Fortalecimiento de Pequeños productores que siembran soja y maíz es para quienes siembren hasta 100 hectáreas de maíz y 400 hectáreas de soja en la campaña anterior”, añadió.



Consideró que “hay políticas activas, fuertes, que tienen en cuenta a los pequeños y medianos productores. En esta situación de vulnerabilidad debido a la sequía es cuando el estado más presente debe estar”. Sequía El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, aseguró que están comenzando con la evaluación de los cultivos que están ya implantados.



"Hasta que no tengamos la superficie sembrada no podemos determinar el impacto total de la sequía. Va a haber impacto, pero necesitamos más datos técnicos y más evaluaciones", dijo.