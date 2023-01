“El 96% de la cosecha de Entre Ríos está en una condición de regular a mala”

Economía Afirman que la campaña agrícola será la peor de las últimas cinco por la sequía

La sequía que afecta a más de la mitad del territorio nacional provocaría que los niveles de producción agropecuaria se ubiquen este año por debajo de la campaña 2021/2022 y del promedio de las últimas cinco, especialmente de trigo.queLos meses de noviembre, diciembre y enero, se han caracterizado por muy escasas precipitaciones, yEn ese momento el rendimiento del maíz de primera fue de 2.300 kilogramos por hectárea y el de soja 1.100 kilogramos por hectárea.dijo Fontanini.aseguró Fontanini.Estos cultivos corresponden a la zona del departamento La Paz y la bajante del río repercute directamente: “Se está agotando la capacidad de embalse de las represas y no se pueden realizar los operativos de riego. Si no hay lluvia, posiblemente se abandonen algunas hectáreas y no se pueda continuar”, afirmó el ingeniero.