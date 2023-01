Sequía extrema: ganaderos perdieron hasta el 70% de sus animales en Mendoza

Economía Afirman que la campaña agrícola será la peor de las últimas cinco por la sequía

En Mendoza, hay departamentos que sufren la sequía extrema e impacta directamente en la producción local: productores ganaderos aseguran haber perdido casi el 70% de los animales. General Alvear y Lavalle son los departamentos más afectados y hay preocupación en el sector.Se trata de un problema nacional y éste es uno de los años más secos que se han registrado. El fenómeno afecta al 55% del país informó el Sistema de Información Sobre Sequías para el Sur de Sudamérica (Sissa). Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, provincias productoras de granos, carne y leche, no tienen una sola hectárea que no esté afectada o es mínimo el porcentaje exento del fenómeno.En General Alvear la situación “es extrema”, informó al diariode Mendoza, el subdelegado de Aguas de la cuenca del Atuel, Martín Hidalgo. El panorama presenta el mismo diagnóstico para los ríos Diamante y Grande, precisó el especialista.Según el Pronóstico de Derrames de la temporada 2022 - 2023 que elabora el Departamento General de Irrigación, las seis cuencas presentan una clasificación hidrológica complicada: a las ya mencionadas, se suman los ríos Mendoza, Tunuyán y Malargüe, con una sequía en nivel severo.Este panorama afecta a una de las principales actividades económicas: la ganadera.Carbo comentó que también tienen problemas en Lavalle, debido a que las cabras abortan y esto significa una menor producción de chivos.“He perdido casi el 70% de la producción, la situación es muy mala y no llueve”, detalló el productor lavallino, Luis Frete. Lo mismo dijo el senador provincial -FdT- Gerardo Vaquer, quien manifestó queFrente a este panorama, en Alvear han implementado un sistema de “destete precoz”. La tarea consiste en tener terneros con menos kilos de los habituales y así evitar perder a la vaca y al ternero.Aún así, Carbo sostuvo que el daño real ocasionado por la sequía en el sector se podrá corroborar con la campaña de vacunación que se inicia en febrero y que se extenderá hasta mayo.Una de las medidas que ha implementado el Gobierno de Mendoza es otorgar créditos blandos y tasas subsidiarias para apalear la crisis del sector.