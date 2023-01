Empleo privado, ahorro e inversión y sequía: las definiciones de un economista

Superadas las restricciones por la pandemia de coronavirus, el empleo privado se recobró mayormente en los sectores del turismo y la construcción. Elonce consultó por este tema y otros a un economista, quien respondió qué conviene más: si invertir o vacacionar.



“Es constante la recuperación del empleo privado, sobre todo en los sectores de la construcción y el turismo, a través del que tenemos un gran ingreso de divisas y por las que el Estado nacional está interesado en que se liquiden al Banco Central y que no se distorsionen al mercado o al dólar blue”, comunicó a Elonce el economista Matías Martínez. Y agregó: “Al no haber instrumento financiero para ahorrar, la gente se vuelca a renovar parte de la casa o ampliar; y al no poder ahorrar en pesos o a través de plazo fijo, la gente se vuelca a un consumo más espontaneo e instantáneo”.



El profesional también refirió la “recuperación constante en el sector automotriz”. “Argentina es exportadora de pick up e importadora de autos de menor gama, y el sector agropecuario de Brasil, que viene creciendo, tracciona: y la pick up, al ser un insumo para el campo, nos hace competitivos”, indicó. “Por otro lado, el gobierno nacional está interesado en ahondar más en esos vínculos comerciales y el sector automotriz es uno de los que más espacio tiene para crecer; además, es un sector que está integrado porque Brasil nos vende los autos de menor gama y Argentina les exporta pick up y carrocería”, señaló.



¿Vacacionar o invertir?



Martínez confirmó que conviene vacacionar en Brasil. “Un paquete de diez días a un destino como Búzios ronda entre 800 y 1.000 dólares (a dólar blue), son entre 280.000 y 300.000 pesos por persona; y un alquiler de una casa para seis personas en Entre Ríos ronda entre los 25.000 y 30.000 pesos”, comparó.



“El país vecino sigue siendo competitivos en términos turísticos, y es por eso que hay una gran afluencia y de hecho los noticieros informan que los destinos brasileros están estallados de argentinos”, explicó el economista.



En relación a las formas de inversión, el especialista fundamentó que “el instrumento estrella es el plazo fijo UVA que te reguarda de la inflación, es decir que, si la inflación fue del 6%, te paga un 6% mensual”. “Y el instrumento financiero más conocido es comprar dólar a blue, el billete, a un privado. Es una cotización que ronda los 360 pesos por la gran demanda: el que vacaciona en el exterior intenta no utilizar la tarjeta porque el dólar tarjeta esta entre 365 y 370 pesos, y eso hace que el dólar blue tenga una gran demanda y en algún momento se irá aparejando con el dólar tarjeta”, especificó.



Consultado a Martínez si conviene invertir en la compra de terrenos, éste fundamentó: “Un terreno que en 2017 valía 25.000 dólares, hoy se consigue a 15 o 16 y, es más, en pandemia estaba en nueve o diez mil dólares”. “Es una gran opción y hay una gran oferta, pero va de la mano de los planes nacionales de vivienda, como el Procrear, que hace que haya una gran demanda; pero se ha contraído y hay una gran oferta. El precio de los terrenos va hacia la baja y es una buena oportunidad”, recomendó, aunque reconoció que “para un asalariado, no es asequible juntar entre 13 y 15 mil dólares”.



Las consecuencias de la sequía



“El maíz está complicado y los productores no están sembrando soja por la falta de humedad en los suelos; y son productos que se exportan, son dólares que ingresan para pagar insumos importados para la producción, pero se especula que entre 10 y 15 mil millones de dólares se perderán en esta cosecha”, alertó el economista.



Para Martínez, “el productor es un patriota porque le pide prestado a la cooperativa para la semilla y después depende del clima; o buscan un pequeño amparo del Estado para refinanciar o evitar que paguen los impuestos, pero, por otro lado, el productor tiene que salir con su capital a reponer esa semilla que invirtió y no le dio redito en las ventas”.



De hecho y en relación al sector ganadero comparó que “el precio de asado de abril pasado a la actualidad se mantuvo entre 1.500 y 1.600 pesos porque hubo una gran oferta de animales y el precio del asado se mantuvo; pero en abril habrá un gran repunte y especulo con que se ubicará entre los 2.000 y 2.500 pesos el kilo”. (Elonce)