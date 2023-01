Plazos fijos: por qué son más atractivos, cuál conviene y cuánto pagan por mes

Economía Tres empresas fueron denunciadas por AFIP por fugar 37 millones de dólares

En los últimos meses, el plazo fijo tradicional comenzó a recobrar atractivo, dado que la inflación mensual tuvo un descenso y las tasas de interés no acompañaron esa desaceleración. Siguen como en septiembre y quedaron claramente por encima de la inflación esperada, al menos para el primer bimestre del 2023.En montos concretos, según surge del simulador online del Banco Nación, un plazo fijo a 30 días está generando un rendimiento efectivo del 6,16% (en julio pasado, en cambio, la tasa efectiva mensual era del 4,35%).Quien deposite $ 20.000 obtendrá $ 21.233 en un mes: habrá ganado $ 1.233.Quien deposite $ 50.000 podrá retirar $ 53.082 en un mes: habrá ganado $ 3.082.Quien deposite $ 100.000 cobrará $ 106.164 en un mes: habrá ganado $ 6.164.Para ganar $ 2.000 en 30 días hay que depositar $ 32.445.Para ganar $ 5.000 en 30 días hay que invertir $ 81.112.Para ganar $ 10.000 en 30 días hay que poner $ 162.223.Como la gente suele hacer esta inversión por sólo 30 días y la va renovando cada vez -si le conviene-, la clave está en comparar la ganancia mensual del plazo fijo con la inflación. Pero no la inflación pasada sino con la futura: la que se espera para el corto plazo, par el mes siguiente.¿Y qué dicen los últimos pronósticos? Los 38 consultores, bancos y centros de estudios sondeados por el BCRA en su último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), realizado a fin de diciembre, calcularon que la inflación cerró en 5,5% en diciembre, y previeron que será del 5,6% en enero y del 5,7% en febrero.Entonces, si eso se termina cumpliendo,“Hoy por hoy,”, consideró el economista Sebastián Menescaldi, director de la consultora EcoGo, donde proyectan que para enero y febrero el índice de inflación tendrá un "piso del 5%", y que recién en marzo sería un poco más alta.“Con un horizonte de corto plazo,. Fue así en los últimos dos meses y estimamos que este mes también lo será", añadió Menescaldi.Los plazos fijos UVA son los que funcionan con el sistema de Unidades de Valor Adquisitivo. Al constituirlos, los pesos son convertidos a la cotización del día en UVAs, que son una especie de moneda "anti inflación" cuyo valor se ajusta a diario según el coeficiente CER, al ritmo que marca el índice de inflación del INDEC.El plazo mínimo es de 90 días, en vez de 30. Y al cabo de esos tres meses, las UVA vuelven a convertirse a pesos a la cotización del momento, que será mayor a la inicial.¿Cuánto mayor? Lo suficiente para compensar exactamente las subas de precios del trimestre y que la plata no haya perdido poder de compra.El valor de la UVA, por ejemplo, aumentó 19,18% en los últimos tres meses, y así mismo actualizó el dinero de quien hizo un depósito en UVA el pasado 9 de octubre por 90 días, para retirarlo justo este 9 de enero. Si eran $ 100.000, pasaron a ser $ 119.180.Pero además, el banco le asegura a quien hace un plazo fijo UVA una ganancia real, ya que no sólo le devuelve el monto ajustado por inflación sino que a eso le agrega una pequeña tasa de interés.La opción más atractiva hoy es la precancelable porque, si se cumple el plazo de 90 días, los bancos deben compensar la inflación del trimestre y se aplica una tasa adicional de al menos un 1% anual, detalla un informe del diarioAdemás, si el ahorrista necesitara de repente usar el dinero, desde el día 30 tiene la chance de pedir que se lo devuelvan. Y en ese caso, el plazo fijo habrá rendido como si se hubiera hecho del modo tradicional con una TNA del 71% (4 puntos menor a la vigente).Elegir el plazo fijo UVA común, en cambio, resulta hoy menos conveniente ya que la plata queda depositada sí o sí por 90 días y la tasa adicional es menor. Para el plazo mínimo, en vez de UVA + 1%, muchos bancos ofrecen agregar sólo 0,1%, 0,25% o a lo sumo 0,5%, y en algunos casos nada (0%).