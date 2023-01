Empieza el pago de las Becas Progresar con aumento: el cronograma de enero

Economía El Gobierno nacional oficializó el aumento de las Becas Progresar

La ANSES inicia hoy, miércoles 11 de enero el pago mensual de la Becas Progresar con un incremento del 22%.DNI terminados en 0 y 1: 11 de eneroDNI terminados en 2 y 3: 12 de eneroDNI terminados en 4 y 5: 13 de eneroDNI terminados en 6 y 7: 16 de eneroDNI terminados en 8 y 9: 17 de eneroProgresar obligatorio (finalización de la educación obligatoria de jóvenes de 16 y 17): $9.000.Progresar Trabajo: $9.000.Progresar Superior (carreras universitarias y educación superior no universitarias): $9.000.Progresar Superior (carreras estratégicas de 2° y 3° año): $9.000.Progresar Superior (carreras estratégicas no universitarias): $9.000.Progresar Enfermería (ingresantes de 1° y 2°): $9.000.Ser argentino nativo; naturalizado o extranjero, con residencia legal de cinco años en el país y contar con DNI.Ser alumno regular de una institución educativa.Tener entre 17 y 24 años de edad cumplidos.Estudiantes avanzados en la carrera, hasta 30 años cumplidos.Estudiantes de enfermería sin límite de edad.Se extiende hasta 35 años de edad a las personas con hijos a cargo menores de 18 años pertenecientes a hogares monoparentales.Sin límite de edad para personas trans, de pueblos indígenas, con discapacidad o refugiadas.Los ingresos del joven y los de su grupo familiar no deberán ser superiores a 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).