Bono de fin de año: establecen requisitos para reducir anticipos de Ganancias

Economía Casi 10 millones de argentinos tomaron créditos de entidades no bancarias

A través de la Resolución General 5312/2023, publicada este lunes en el Boletín Oficial, la AFIP recordó que por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 841 del 16 de diciembre de 2022, se estableció una asignación no remunerativa por única vez para los trabajadores en relación de dependencia del sector privado que perciben menores ingresos.-- Poseer la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT).-- Constituir y/o mantener ante la AFIP el Domicilio Fiscal Electrónico.-- Contar con el alta en el impuesto a las Ganancias.-- Tener actualizado en el "Sistema Registral" el código relacionado con la actividad que desarrollan, de acuerdo con el Clasificador de Actividades Económicas (CLAE).-- Tener presentada la declaración jurada determinativa y nominativa de aportes y contribuciones con destino a la seguridad social correspondiente al período devengado diciembre/2022, declarando al menos un empleado.-- No haber presentado previamente en el período fiscal por el que se ejerce la opción una solicitud de reducción de anticipos.-- No haber presentado la declaración jurada del impuesto a las ganancias correspondiente al período fiscal por el que se ejerce la opción.-- Poseer al menos un anticipo sin vencer al momento de la presentación de la opción de reducción.La solicitud de reducción de anticipos deberá formalizarse mediante la transacción informática "Reducción de Anticipos" del "Sistema Cuentas Tributarias" disponible en el sitio web del ente recaudador, de acuerdo con la Resolución General.Asimismo, se deberá indicar que la reducción corresponde al cómputo del 50% del monto total abonado en concepto de la asignación no remunerativa.