Creció 4,5% el uso de tarjetas de crédito para las compras en pesos

En el último mes del año, las operaciones con tarjetas de crédito registraron un saldo de $2.152.998 millones, lo cual significa un aumento de un 4,5% respecto al cierre de noviembre, unos $92.060 millones por encima y muy cercano a la inflación esperada.



En diciembre aumentó un 4,5% mensual el saldo de las operaciones con tarjetas de crédito para compras en pesos, según se desprende de un informe de First Capital Group. Por otro lado, las operaciones con tarjeta en moneda extranjera cayeron un 19,9%. Según señalaron, esto responde a las limitaciones para comprar en cuotas y a los impuestos aplicados a las compras en divisas.



Si observamos su comportamiento durante el año, evidenciamos que el crecimiento interanual llegó al 70,2%, y en este caso no alcanzó los niveles de la inflación del período arrojando en consecuencia una baja de la cartera en términos reales. Si bien el dato de inflación de diciembre se conocerá la semana próxima, se espera que se ubique por encima del 90%.



“A pesar de encontrarnos en una de las partes del año que presentan una mayor actividad comercial, encontramos múltiples factores que limitan el crecimiento, algunos de ellos son: la falta de actualización de los límites de venta en cuotas y el consiguiente agotamiento de los mismos por su uso durante los meses previos; el alza de las tasas que encarecen el costo de la operatoria para las Entidades Financieras; la situación financiera de los consumidores los motiva a no incrementar el endeudamiento familiar; las actividades que tienen vedado su financiamiento a través de las tarjetas o ven incrementado su costo financiero”, explicó Guillermo Barbero, socio de First Capital Group.



El informe analiza el comportamiento de las compras en dólares con tarjetas. Las operaciones con tarjetas de crédito en dólares registraron una suba interanual del 32,2%, aunque con un comportamiento mensual irregular.



En diciembre hubo una disminución del 19,9% respecto al mes anterior. ¨La aplicación de tipos de cambio diferenciales para el uso de la tarjeta en moneda extranjera ha desincentivado su uso y hoy se encuentra en valores muy por debajo de los habituales en épocas de prepandemia, concluyó Barbero.