Sequía: proyecto para apaliar las demandas de los tamberos

La vicegobernadora Laura Stratta, en conjunto con Hugo Ballay, ministro de economía, Lucio Amavet, secretario de agricultura, y Hernán Paulini, presidente de la cámara de industrias lácteas, lanzaron un proyecto para cubrir las necesidades de los pequeños y medianos productores luego de la desastrosa sequía.Al respecto, Stratta informó aque “tuvimos una reunión junto a las instituciones que nuclean a los pequeños y medianos tamberos de la provincia de Entre Ríos para informarles sobre un nuevo programa que consiste en un subsidio con fondos provinciales que va a llegar a cada uno de los tamberos”.“La ayuda consiste en aquellos tambos que tengan hasta 100 vacas en ordeñes, ese es el máximo. Estamos hablando de 522 productores aproximadamente que representan el 60% de los existentes en la provincia. Es una forma que lo compartíamos en la reunión con las instituciones sobre tratar de llegar en proporción al tamaño de cada uno de los tambos”, señaló Ballay con respecto al alcance de dicho subsidio.Y añadió: “El monto total de la inversión que haría la provincia sería de 355 millones de pesos aproximadamente. Los aportes van desde 400 mil pesos hasta 1 millón de pesos por cada tambero dependiendo de la cantidad de vacas en ordeñe”.En tanto, el secretario de agricultura destacó que “diseñamos herramientas que sean ágiles y lleguen en la forma de que el productor lo necesite para apaliar esta situación de sequía que atraviesa la región hace más de tres años. Nada reemplazará la falta de lluvia, pero es nuestra obligación como Estado provincial evitar que no se caiga ningún tambero”, dijo el secretario de agricultura y ganadería.Al finalizar, el presidente de la cámara de industrias lácteas, remarcó que “está siendo muy castigado el sector con sequía y es muy buena la iniciativa de todo el gobierno de hacer esto lo más rápido posible. También, por intermedio del Sistema de Información Legislativa de Entre Ríos (SILER) vamos a poner toda la voluntad para que se solucione lo más pronto posible”.Además, agregó: “Las pérdidas no son instantáneas. Hasta el momento, las disminuciones no son tantas, pero porque estamos gastando lo que vamos a necesitar en invierno”.