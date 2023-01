El precio del crudo acumuló en dos días bajas de casi 10 por ciento

Tanto el barril de la variedad WTI como el tipo Brent bajaron 5,1% y se pactaron en 73 y 77,90 dólares, respectivamente, según cifras consignadas por el New York Mercantil Exchange (NYMEX).



China enfrenta una explosión de nuevos casos de Covid-19 y no encuentra manera de neutralizar la propagación de las infecciones que, aunque pertenecen a la misma variante Ómicron, no parecen tener freno.



Algunos especialistas sostienen que las autoridades chinas se apresuraron a flexibilizar los rígidos confinamientos y a autorizar el ingreso de turistas.



Hasta ahora, Beijing no precisó el número de personas que murieron en su reciente brote, que se ha propagado con rapidez, según manifestaron expertos de la Organización Mundial de la Salud (WHO).



Esta situación sanitaria está provocando una parálisis en el gigante asiático y se ha disminuido drásticamente la demanda de crudo.



Las perspectivas del inicio de un ciclo recesivo a nivel mundial se ha sumado a la caída de la demanda que no encuentra piso y pesan sobremanera sobre los precios del crudo.



Los inversores también se focalizaron en la minuta de la última reunión de la Reserva Federal (FED) en la cual el organismo descartó una baja de la tasa de interés durante 2023, lo cual agregó más incertidumbre.



Al mismo tiempo, el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos informó hoy que las ofertas de empleo cayeron 54.000 vacantes y totalizan 10.458.000 puestos de trabajo a fin de noviembre, lo que abona la tesis de nuevos ajustes fuertes por parte de la FED, para intentar detener la inflación.



El gas natural para entrega en febrero subió 4,3% y cerró en 4,16 dólares por millón de BTU mientras que el oro ganó 0,8% y se negoció en 1.861 dólares por onza.