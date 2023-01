AFIP denunció a una reconocida firma de criptomonedas por estafa piramidal

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció a una reconocida firma de criptomonedas por asociación ilícita, lavado de activos agravado y estafa luego de descubrir que durante el 2022 realizó movimientos por $880 millones de pesos, cuyos fondos no fueron destinados a inversiones ni tampoco garantizaban los retornos prometidos a sus clientes. En abril, Defensa del Consumidor la había imputado por presuntas infracciones a la Ley de Defensa del Consumidor.



Según supo Ámbito, se trata de la empresa Vayo Bussines, la cual estaba bajo la mira del organismo que conduce Carlos Castagneto debido a que desplegaba una estrategia similar a la de las estafas piramidales al promover acciones para la captación de fondos de terceros con la promesa de una rentabilidad extraordinaria, algo que finalmente no ocurría.



De acuerdo a un comunicado del organismo, los investigadores del fisco analizaron las facturas electrónicas recibidas y observaron que los comprobantes vinculados a la actividad habían sido emitidos por una sola firma que presentaba serios indicios de apocrificidad.



Asimismo, el organismo comprobó que la firma, supuestamente dedicada a captar inversiones, no había adquirido bienes registrables ni ningún tipo de bien o servicio vinculado al rubro declarado.



De acuerdo a la investigación, los fondos acreditados en las cuentas en cuestión provenían de transferencias realizadas por personas humanas y/o depósitos en cuenta. Según se comprobó, dichos fondos eran posteriormente retirados mediante cheques.



El esquema de la compañía era similar al de distintas estafas ocurridas durante los últimos años en el rubro de las criptomonedas: prometía una rentabilidad extraordinaria. Sin embargo, no se pudo identificar inversiones o bienes que permitieran tales rendimiento.



De esta manera, el organismo informó que se trataría de un esquema de estafa piramidal, con características similares al realizado por Generación Zoe, otro caso que tomó estado público durante 2022 y cuyos partícipes se encuentran actualmente procesados con prisión preventiva.



Uno de los mecanismos utilizados para captar dinero por parte de la empresa estaba relacionado a la difusión por redes sociales de campañas protagonizadas por personalidades de la farándula. Según informó el organismo en un comunicado, los influencers y referentes del mundo del espectáculo fueron consultados sobre su rol e indicaron que se limitaron a prestar servicios de publicidad a través de redes sociales y medios gráficos.



Finalmente, se incluyó tanto a la firma como a su principal proveedor en la base eApoc y se interpuso una denuncia penal por asociación ilícita, lavado de activos agravado y estafa que recayó en el Juzgado Penal Económico N° 11.



Cabe recordar que en abril del 2022, la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje en Consumo imputó a la empresa por presuntas infracciones a la Ley de Defensa del Consumidor por incumplir la obligatoriedad de brindar información cierta y clara sobre el servicio que provee.



Además, en aquel entonces solicitó a personalidades públicas e influencers información sobre las promociones realizadas en sus cuentas de redes sociales del supuesto sistema de criptomonedas "Vayo Coin".



Según la información que figuraba en su web, Vayo Business se autodefine como un grupo de emprendedores dedicados a las inversiones que "permitan generar un constante flujo de dinero circulante, imprescindible en todo negocio, para asegurar un crecimiento constante". Actualmente, la página de la compañía no se encuentra activa.