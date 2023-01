Improvisó una huerta en la vereda de su casa y regala la producción a vecinos

Momento de caos

El motivo de esta nota es la huerta que ha armado en su casa de Ituzaingó, oeste del conurbano bonaerense, donde se crió y a la cual volvió hace 24 años luego de vivir en muchos lados y de hacer muchas cosas.Con varias materias aprobadas de la carrera de Computador Científico de la UBA, en la década del 90, Gustavo Pereyra (69) era director para Latinoamérica de una empresa del rubro informático: viajaba por el mundo, ganaba mucho dinero y todo marchaba de maravillas. Pero un día su esposa Nora se enfermó y Pereyra renunció a ese trabajo (“tenemos dinero para vivir bien”, pensaba) para cuidar a su esposa y a sus cinco hijos (3 de un matrimonio anterior). Ese también era un buen plan. Pero Argentina es Argentina, era el año 2001 y todo su dinero quedó en los bancos.“Como muchos argentinos, me quedé sin nada porque no podía sacar plata y luego me dieron pesos que se devaluaban a toda velocidad, entonces nos vinimos con la familia a vivir a esta casa en Ituzaingó, que era la casa de mis padres”, cuenta.“En el medio del caos que era mi vida y con la urgencia de generar dinero recordé algo que me dijo mi madre: ´la gente siempre tiene que comer, no te vas a hacer rico, pero vas a poder vivir con el rubro comidas”, recordó.Así fue que con el último ahorro que tenía compró una franquicia para vender empanadas y puso un local en Morón. Pereyra de gastronomía no sabía nada, como él mismo dice, pero había algo que sí sabía y sabe: planificar, poner foco en algo y sistematizar un modelo de negocio.Para hacer la historia corta, ese “localcito de Morón” en 5 años pasó a ser el más exitoso de los 33 locales que en ese momento componían la franquicia. Tan exitoso fue que, paradojas (o no) del capitalismo, no le renovaron la franquicia.Entonces, ni corto ni perezoso (y porque seguía teniendo que ganarse el sustento) se puso un local de empanadas propio en otro lugar de Morón que comenzó vendiendo muy bien y terminó siendo un restaurante… también exitoso. “La clave es escuchar a la gente, aprender e implementar de determinación”, resume Pereyra que tuvo ese restaurante durante 11 años hasta que finalmente lo vendió, bastante cansado de luchar contra burocracias y problemas municipales.En 2016 se encontró otra vez teniendo que encarar un nuevo negocio para vivir. Pero a esta altura de las cosas y de la nota, el lector se habrá dado cuenta de que a este entrevistado le gustan los llamados “desafíos”, a cualquier edad.“Yo ya tenía pensado algo”, dice. “Quería un negocio más simple, más chico y en un barrio tranquilo, así que decidimos poner un local de granja, acá en Ituzaingó, donde vendemos pollos y todos sus derivados y también otras comidas, como milanesas y hamburguesas de carnes y vegetarianas”.-Como todo, porque me gusta hacer cosas nuevas… y porque en la pandemia me encontré con mucho tiempo para pensar. Siempre me gustaron las plantas y un día se me ocurrió empezar a germinar semillas de tomate y de zapallo.-Primero muy sorprendente porque de golpe me encontré con toda una huerta en producción en mi jardín. Realmente me tomó por sorpresa porque nunca había hecho algo así. A la vez, fue una experiencia fantástica: tuve tanta producción de tomate que regalé, comí y hasta hice dulce; en cuanto a plantines, logré hacer tantos que solo a un vivero de por acá le regalé 70 y le di a todo el mundo.-Puf, muchísimo. Ahora comprendo todo lo que significa trabajar la tierra, por eso la tarea del productor agropecuario me despierta admiración y respeto.-Tanto vecinos como gente que no es del barrio se me acercaban a hablar de la huerta, muchos de ellos recordaban la de sus abuelos y les despertaba curiosidad y añoranza, también el deseo de producir su propia comida.-En verdad, es parte de un experimento que ahora tiene una segunda etapa.-Como también me sobraron muchos plantines de morrón, empecé a hacer huerta en la vereda, donde solo había pasto, y los planté ahí. Quiero ver qué pasa, me gustaría que la gente se los lleve, pero sin romper nada, que sea un lugar para que quien quiera o lo necesite sepa que acá tiene algo para llevarse. El otro día pasaron dos hombres caminando y uno de ellos reconoció la planta de morrón y de alguna manera fue muy emotivo.-Para nada. Es más, se siguen acercando con un poco de sorpresa y me dicen que les encantaría tener también una huerta, pero ponen mil excusas: Que no puedo, que no sé, que no tengo tiempo y la mayoría me dice “no tengo espacio”.-Quitá el rosal que tenés y vas a ver cómo hacés lugar para la huerta. Fuente: (Bichos de Campo)