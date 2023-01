Unos 4.000 productores que no entraron al “dólar soja” recibirán compensaciones

Más de 4.000 productores de soja y maíz que no ingresaron al Programa de Incremento Exportador recibirán compensaciones, según consta en la nómina aprobada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca a través de la Resolución 1/2023, publicada hoy en el Boletín Oficial.



El programa, lanzando a mediados de noviembre, destina $ 15.000 millones para subsidiar con hasta $ 6.500 por hectárea de soja declarada y hasta $ 20.000 para el maíz.



El propósito es compensar a los pequeños y medianos productores que no pudieron acceder al “dólar soja”, por haber comercializado su producción con anterioridad a su implementación.



Tras entregar la nómina de los solicitantes a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el ente tributario devolvió a Agricultura el listado e información de cada productor para comprobar que cumplan con los requisitos, entre ellos, el de estar inscriptos en el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA) y de haber declarado en el mismo que, para la campaña 2021/2022, contaban con una superficie de cultivo de soja no superior a las 400 hectáreas, o hasta 100 hectáreas, en el caso del maíz.



Del mismo modo, no podían haber realizado ventas de soja entre el 5 y 30 de septiembre, periodo en el cual rigió la primera edición del Programa de Incremento Exportador, también conocido como dólar soja.



A través de la resolución de hoy, la Secretaría amplió la nómina de beneficiarios en condiciones de acceder al programa, extendiéndose el listado comunicado inicialmente el pasado martes a través de la Resolución 276/2022.



"En el marco de un trabajo conjunto con la AFIP logramos ampliar la cantidad de beneficiarios con el fin de impulsar la producción agrícola en todo el país", destacó el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo a través de un comunicado.



Explicó que "en el marco el marco de un trabajo conjunto con la AFIP logramos ampliar la cantidad de beneficiarios con el fin de impulsar la producción agrícola en todo el país".



Según se desprende de los listados adjuntos a la resolución, 4.283 pequeños y medianos productores recibirán la compensación, 2.500 más que lo estipulado originalmente.



El subsidio promedia los $ 843.680 por cada productor por una suma total de $ 3.613.482.000.



"Estamos cumpliendo el compromiso de que el fondo recaudado por el programa de fomento a las exportaciones de soja vuelva al sector agrícola para generar un aumento de nuestra producción y de las exportaciones para el año que viene, pero además para proteger y beneficiar a los sectores que no pudieron participar del programa porque son los productores más chicos y los primeros que venden", había señalado el ministro de Economía, Sergio Massa, al anunciarse la iniciativa.



Los beneficios son efectivizados mediante transferencia bancaria a las Claves Bancarias Uniformes (CBU) declaradas.