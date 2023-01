Advierten sobre el riesgo de las criptomonedas en el sistema financiero

La Reserva Federal (FED) de los Estados Unidos y otros organismos de vigilancia monetaria advirtieron hoy, en Washington, a los bancos sobre los "riesgos clave asociados con los cripto activos y los participantes del sector", y mencionaron el fraude y las estafas, como los peligros más comunes y "posibles salidas de depósitos para la banca y organizaciones que tienen reservas de monedas estables".



Así se expresó la FED en una declaración conjunta de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal, de la Corporación Federal de Seguros de Depósito y de la Contraloría de la Moneda publicada hoy, en respuesta a los eventos del año pasado, marcados por una volatilidad significativa y la exposición de vulnerabilidades en el sector de los cripto activos.



"Es importante que los riesgos relacionados con el sector de los cripto activos que no puedan mitigarse o controlarse, no migren al sistema bancario. Las agencias supervisan las organizaciones bancarias que pueden estar expuestos a riesgos derivados del sector de los cripto activos deben revisar cuidadosamente cualquier propuesta de organizaciones bancarias para participar en actividades que involucren cripto activos", indica la declaración de los organismos de contralor.



"Estos eventos destacan una serie de riesgos clave asociados con los cripto activos y los participantes de ese sector y que las organizaciones bancarias deben ser conscientes", según afirmaron las FED y el resto de los organismos.



Al respecto, marcaron "la posibilidad de riesgo de fraude y estafa entre los participantes del sector de cripto activos; incertidumbres legales relacionadas con prácticas de custodia, redenciones y derechos de propiedad; y representaciones y divulgaciones inexactas o engañosas por parte de empresas de cripto activos".



También señalaron la "volatilidad significativa en los mercados de cripto activos, cuyos efectos incluyen impactos potenciales sobre flujos de depósitos asociados con empresas de cripto activos; la susceptibilidad de las monedas estables a correr riesgos, creando posibles salidas de depósitos para la banca organizaciones que tienen reservas de monedas estables; y el riesgo de contagio dentro del sector de los cripto activos derivado de las interconexiones entre ciertos participantes de cripto activos, incluso a través de préstamos, inversiones, fondos, servicios y disposiciones operativas".



"Estas interconexiones también pueden presentar riesgos de concentración para organizaciones bancarias con exposición al sector de cripto activos", afirmaron las organizaciones.



En cualquier caso, aseguraron que "no se prohíbe ni se desalienta a las organizaciones bancarias a prestar servicios bancarios a clientes de cualquier clase o tipo específico, según lo permita la ley o el reglamento" y siempre y cuando "aborde adecuadamente la seguridad y solidez, protección al consumidor, permisibilidad legal y cumplimiento de las leyes y regulaciones".



"Las agencias continuarán monitoreando de cerca las exposiciones bancarias relacionadas con criptoactivos", cerró el comunicado.