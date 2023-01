Oficializaron un bono de 26.000 pesos para los trabajadores rurales

Los trabajadores rurales cobrarán junto al sueldo de diciembre un adicional no remunerativo de 26.000 pesos, que se sumará al bono de fin de año de 24.000 pesos que había estipulado previamente el Gobierno.La medida, que había sido determinada el 22 de diciembre pasado por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) en ausencia de los representantes de los empleadores, quedó oficializada este martes al publicarse en el Boletín Oficial.La Resolución 230/2022, que lleva la firma del secretario de Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Marcelo Bellotti, establece “una asignación extraordinaria de carácter no remunerativo por única vez” de 26 mil pesos, destinada a “los trabajadores y las trabajadoras en relación de dependencia, comprendidos en el marco del Régimen de Trabajo Agrario instituido por la Ley N° 26.727”.

Resolución 230/2022: bono adicional de 26 mil pesos para los trabajadores rurales by Elonce on Scribd

Los siguientes artículos reflejan que la suma se añadirá “a la asignación extraordinaria de carácter no remunerativo de hasta $24.000 establecida por el artículo 1° del Decreto N° 841/2022, conformando una asignación no remunerativa total de hasta $50.000” .En paralelo, la Resolución aclara que los 26 mil pesos solo serán percibidos por los trabajadores cuyos salarios “sean menores o iguales a $159.859 o el monto proporcional en el caso de que la prestación de servicios del trabajador o de la trabajadora fuere inferior a la jornada legal o convencional”.Por su parte, quienes superen los superiores $159.859 pero reciban menos de $185.859, percibirán la diferencia entre el salario así determinado y el tope establecido.La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA) junto a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), anunciaron previamente que presentarán un Recurso Administrativo ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, en oposición a la imposición de pagar $26.000 adicionales al bono de fin de año de $24.000 establecido en Decreto N° 841/2022 por el Gobierno nacional.Esta medida había sido determinada en diciembre pasado por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA). En ese momento, las cuatro entidades que integran la Mesa de Enlace, Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Confederación Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa Limitada (Coninagro) y Federación Agraria Argentina (FAA), se pronunciaron en rechazo del pago del bono y se retiraron del encuentro de forma previa a la votación.“La Sociedad Rural Argentina pone en conocimiento a los sus socios que en dicho encuentro, nuestros representantes se levantaron de la mesa al haber sido sorprendidos con un acuerdo entre la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y el gobierno nacional para implementar un nuevo bono de fin de año a los trabajadores rurales", dijeron en ese entonces desde la SRA.Los empresarios, quienes consideraban que la medida no tomaba en consideración la situación actual de los empleadores rurales, habían advertido que esperaban la homologación del bono adicional en el Boletín Oficial de la Nación, para presentar su reclamo formal ante el Ministerio de Trabajo, publica