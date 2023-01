Finalizó el dólar soja y el precio de la oleaginosa tuvo una fuerte baja

Economía Intercambio comercial entre Argentina y Brasil tocó su mayor nivel en una década

El precio del maíz finalizó estable en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en un inicio de año en el que la soja se negoció a la baja tras la finalización del Programa de Incremento Exportador, en una jornada de lunes en la que nuevamente no hubo ofertas por el trigo.En el mercado de soja reaparecieron las ofertas por la oleaginosa con descarga y por fijación de mercadería, a un precio de $ 72.000 por tonelada en cada caso, $23.000 por debajo de los precios de cierre del viernes pasado.En ese marco, las ofertas nominadas en dólares se ubicaron en US$ 405 para el grano con descarga o entrega contractual.Asimismo, la descarga entre febrero y marzo se mantuvo en US$ 235; abril estable en US$ 230; mayo sin cambios en US$ 225; y junio y julio permanecieron en US$ 210 y US$ 205, respectivamente.En la jornada de hoy nuevamente no se registraron ofertas abiertas por el trigo.Por último, las entregas de sorgo entre marzo y julio se pactaron en US$ 240.