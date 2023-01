La hacienda en pie no se recupera y volvió a tener un retroceso en diciembre

Esto marca una brecha cada vez más pronunciada con la inflación, ya que hace varios meses la tendencia de las pizarras ganaderas vienen siendo a la baja, mientras que la inflación crece mes a mes. El índice de novillo volvió a caer y se ubicó 12 pesos por debajo de los precios de abril de 2022 para la misma categoría.La Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) brindó hoy los datos concernientes al mes de diciembre en relación a los precios de la hacienda en pie. Los mismos son el resultado de los promedios de los remates que las firmas consignatarias realizan en las distintas sociedades rurales de nuestra provincia.El último mes del año no mostró grandes cambios respecto de los anteriores, con algunas subas circunstanciales en un par de categorías, pero que no logran cambiar el escenario de amesetamiento. De este modo, es cada vez más pronunciada la brecha entre el precio de la hacienda y la inflación, ya que ésta última sigue disparada, mientras que el ganado bovino no sólo no aumenta, sino que retrocede. "Esta enorme distancia entre los precios reales y lo que sucede hoy tendrá en algún momento un reacomodamiento lógico, pero como hoy la carne no mueve la aguja de la inflación, esperemos que cuando ese momento llegue no se culpe al campo de la situación. Para colmo, la sequía ha provocado la venta de mucha vaca nueva que repercutirá en el mediano plazo en la cantidad de terneros. La reducción de vientres y la baja preñez por la escasez hídrica no son buenas noticias", explicaron desde FARER.Las categorías que más profundizaron su mal momento fueron vacas con cría (-8,64 %); vaquillonas (-7,96 %); terneros entre 190 y 240 kilos (-7,61 %) y novillos (-3,07 %). En tanto, el único rubro que rompió la espiral negativa con un salto de importancia fue las vacas de conserva con un + 10,04 %; en tanto que novillitos, vacas, vacas de invernada y terneros lo hicieron, pero sólo en un punto.Cabe remarcar que FARER es la entidad gremial más representativa del ámbito agropecuario entrerriano, ya que reúne a las rurales de Gualeguay, Victoria, Gualeguaychú, Villaguay, Hasenkamp, Chajarí, Colón, La Paz, C. del Uruguay, Feliciano, Maciá, Concordia, María Grande, Federación, Tala, Nogoyá y Federal; siendo Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) quien la nuclea junto a otras 15 Federaciones a nivel nacional.En síntesis, los precios promedios que arrojaron los remates en la provincia de Entre Ríos en el mes de diciembre de 2022 fueron los siguientes: