Emergencia Agropecuaria: productores solicitan créditos para recomponerse

A raíz de la sequía y las altas temperaturas que afecta la región, la provincia declaró la emergencia agropecuaria. La medida rige desde el 1 de diciembre de 2022 hasta el 30 de junio para maíz, cítricos, actividades hortícolas y apícolas.Al respecto, el dirigente de la Federación agraria de Entre Ríos, Alfredo Bel, en declaraciones a Elonce destacó esta medida tomada por la Provincia y mencionó que “es un proceso que todavía no está aún faltan los formularios, para que los productores presenten en los organismos necesarios”.Cabe destacar que la provincia hizo una distinción entre “Emergencia” y “Desastre” agropecuario: la primera es cuando la perdida no supera el 50 por ciento y la otra es cuando se demuestra que tiene una perdida superior al 80 por ciento.La norma instruye “el diferimiento de los vencimientos del anticipo 4° del Impuesto Inmobiliario Rural y Sub Rural 2022, los anticipos 1° y 2° del Impuesto Inmobiliario Rural y Sub Rural 2023, y las obligaciones derivadas del Plan Especial de Facilidades de Pago dispuesto por artículo 10° del Decreto N° 46/2022 MP, al 15 de Enero de 2024”, para los productores y productoras declarados en estado de emergencia.En ese sentido, se establece “un Plan Especial Opcional de Facilidades de Pago” para la cancelación de los anticipos impositivos de los productores comprendidos en la emergencia. El mismo contempla 3 cuotas mensuales, consecutivas y sin interés de financiación, cuyo primer vencimiento será el 15 marzo del 2024.Asimismo, Bel señaló que “las perdidas por la sequía son altísimas porque la inversión para el productor fue mucha y para poder recomponerse hace falta líneas de créditos, y financiamiento de los impuestos nacionales y provinciales, con un año de gracia”.Por otro lado, Bel hizo mención a que los productores agropecuarios afectados deberán presentar una Declaración Jurada digital conforme los formularios que establezca el Ministerio de Producción a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, conformada por un profesional de las Ciencias Agropecuarias y certificada por una entidad público/privada representativa y/o vinculada al sector afectado, quedando sujeta, dicha Declaración Jurada, a la verificación individual previa o posterior por parte de las dependencias específicas de la Secretaría.En el caso de los Productores de la Agricultura Familiar, el formulario podrá presentarse indistintamente en forma digital o en soporte papel, con certificación de una entidad publico/privada representativa y/o vinculada al sector afectado”, consta en el artículo 4° del decreto.“Aguardamos los formularios para que cada productor los complete y se analice su situación en particular”, sostuvo.Por otro lado, Bel destacó la situación es “compleja” y la reciente lluvia “fueron milimetrajes muy pocos que no van a apaciguar la sequía” en gran medida ni mejorar los granos. “Para revertir las graves condiciones de sequía que tenemos, se necesitan precipitaciones y que las condiciones se mantengan unos días”, cerró.