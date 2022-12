El BCRA acumuló reservas y cumplió con la meta del FMI

"El cierre del año muestra un sobrecumplimiento de las metas de acumulación de reservas (con el FMI) superior a los 440 millones millones de dólares, según indicaron fuentes del ministerio de Economía.



El monto total de reservas netas que el BCRA debía acumular a lo largo de 2022 es de US$ 5.000 millones, luego de que en la última revisión el FMI redujera la meta en US$800 millones.



En la última rueda del año la máxima autoridad monetaria realizó compras en el mercado de cambio por $ 133 millones y acumuló en diciembre un saldo positivo de US$ 1.987 millones, por la segunda etapa del programa dólar soja.



En todo el año el BCRA registró un saldo neto positivo en sus intervenciones de US$ 5.824 millones, superando la marca del anterior por US$300 millones.



Los exportadores de soja liquidaron desde el 28 de noviembre pasado, cuando se implementó la segunda etapa del dólar soja US$3.154 millones, levemente por encima de la meta de 3.000 millones que había estimado que se lograría el ministerio de Economía.



El dólar soja aportó hoy US$ 118,852 millones y en diciembre totalizó ventas por US$ 2.575,64 millones, mientras que otros US$84 millones se liquidarán entre lunes y martes próximos.



El BCRA compró este viernes US$ 133 millones en la última jornada del año en el mercado de cambios y logró acumular en diciembre US$ 1.987 millones y a lo largo de 2022 US$ 5.824 millones y superó la marca de 2021 por US$ 300 millones.



Además del dólar soja ayudaron al cumplimiento de las metas los desembolsos de organismos internacionales que quedaban pendientes para la última parte del año.





