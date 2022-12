Trabajo doméstico: reintegran 50% del bono de $24.000 a un sector de empleadores

El Gobierno informó que reintegrará hasta el 50% del bono de fin de año a los empleadores de personal de casas particulares que cuenten con empleadas domésticas bajo el "Régimen de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares", que no tributen al Impuesto a las Ganancias.



La inscripción para quienes hayan abonado la suma extra de hasta $24.000 fijada en el decreto 841/2022 se realizarán entre el 16 y el 23 de enero de 2023 y, para efectuarlo, solo hace falta ingresar a la opción "Solicitud de reintegro - Decreto 841/22" en el Portal de Casas Particulares del sitio web de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).



El beneficio no es para todos. El Ministerio de Trabajo, conducido por Kelly Olmos, brindó el detalle de una serie de requisitos a cumplir para solicitar el reintegro de hasta la mitad del monto.



Podrán acceder al mismo quienes:

No cuenten en simultáneo con un empleo asalariado y una actividad económica encuadrada en el régimen simplificado para pequeños contribuyentes en la categoría "C" o superior o en el régimen de trabajo autónomo, ni encontrarse en el Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL).



No hayan efectuado una declaración patrimonial del Impuesto sobre los Bienes Personales superior a $8.383.920.



No sean propietarios de más de un bien inmueble, automotor con antigüedad menor a un año, o de más de un automotor, embarcación o aeronave.



Para acceder al reintegro deberá comunicar, bajo declaración jurada, el monto total abonado al trabajador en concepto de la asistencia y presentar el recibo de sueldo de diciembre de 2022 con la inclusión del pago y el CBU del que contratante.



Semanas atrás, el Gobierno anunció el pago de un bono de fin de año de $24.000 en diciembre para trabajadores registrados -decreto 841/2022.



En el caso del personal de casas particulares, se estableció como límite para los empleadores que el pago deberá liquidarse antes del 31 de diciembre, de forma completa, a las empleadas que trabajen entre 32 y 48 horas semanales.



Si las empleadas domésticas trabajan menos horas, el pago del bono deberá calcularse de forma proporcional.