Los precios de los granos operaron estables en el mercado local

En el mercado de maíz, se mantuvo el abanico de posibilidades de entrega aunque con un acotado número de compradores y con precios que ajustaron con bajas para las entregas cortas, y se mantuvieron estables para el resto de las posiciones.



Por el cereal con entrega inmediata, la oferta se ubicó en US$ 230 la tonelada, representando una merma de US$ 10 respecto al día miércoles; para enero, se ofrecieron nuevamente US$ 235, sin cambios entre jornadas.



En cuanto a los segmentos de la campaña 2022/23, la descarga entre febrero y marzo alcanzó también los US$ 235 por tonelada, al igual que en la rueda previa; la posición abril volvió a encontrarse en US$ 230 mientras que la descarga en mayo se ubicó en US$ 225.



Por el cereal de cosecha tardía, tampoco se registraron modificaciones; así, las entregas entre junio y julio se mantuvieron estables en US$ 210 y US$ 205 la tonelada, respectivamente.



Por el lado de la soja, se observó un dinamismo escaso con un solo comprador en mercado y con un recorte en el número de posiciones abiertas de compra; para las fijaciones de mercadería, se ofrecieron de manera abierta $95.000 por tonelada, mismo valor ofrecido en la anterior rueda de operaciones.



En cuanto al girasol, se contó con una menor presencia de participantes activos y de posiciones abiertas de compra: las ofertas para la entrega inmediata y para la descarga entre enero y marzo 2023 se encontraron nuevamente en US$ 430 la tonelada, sin cambios respecto del miércoles.



En la jornada de hoy no se registraron ofertas abiertas por trigo, cebada ni sorgo.