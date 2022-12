Denuncia de la Aduana a empresas por uso indebido de régimen especial

La Aduana presentó las denuncias en el marco del Código Aduanero, determinando el perjuicio fiscal por tributos aduaneros no ingresados y aplicando las multas correspondientes, todo lo cual asciende a más de $1.430 millones de pesos.



En esa línea, reportaron que las empresas en cuestión “se ampararon en un régimen especial para no abonar aranceles por una serie de importaciones, pero no cumplieron con los requisitos que aquel establece ya que los insumos importados bajo el Régimen Especial de Importación Temporaria para Perfeccionamiento Industrial luego deben ser exportados".



"Sin embargo, se sospecha que las empresas denunciadas los utilizaron en el mercado interno”, indicaron desde la DGA.



Al respecto, precisaron que el Decreto 1330/04 establece la normativa del régimen que exime del pago de aranceles a las mercaderías que sean importadas para recibir un perfeccionamiento industrial en la Argentina, siempre que luego sean exportadas bajo las nuevas formas resultantes a otros países, dentro del plazo autorizado.



Agentes especializados de la DGA detectaron irregularidades al fiscalizar diversas empresas ubicadas en las provincias de San Juan, Mendoza, La Rioja, San Luis y Córdoba, y del control realizado sobre el stock de mercadería de las firmas constataron un faltante de insumos que habían sido ingresados al país bajo el mencionado régimen especial de importación temporaria.



“La irregularidad detectada no pudo ser justificada por las empresas, por lo cual se presume que fueron utilizados en el mercado interno”, afirmaron, e indicaron que “esto supone una clara infracción al régimen y deja entrever que probablemente hayan apelado al mismo para evitar el pago de los derechos de importación correspondientes”.