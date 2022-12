Plazos fijos: a partir de qué monto los bancos deben informar a la AFIP

Cuánto rinde plazo fijo de $100.000 en 30 días y en un año

El plazo fijo es uno de los instrumentos más sencillos de operar y otorga un rendimiento que se conoce al momento de constituirlo, transformándolo en una de las inversiones favoritas de los ahorristas argentinos junto al atesoramiento de dólares.Para disminuir la demanda de este último, el gobierno ha incrementado la tasa de los plazos fijos para incentivar este instrumento de ahorro en pesos.Hace unas semanas, el directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA) mantuvo sin cambios la tasa de política monetaria.Actualmente, la tasa de plazo fijo ofrece un rendimiento del 75% anual (TNA), mientras que la tasa efectiva anual (TEA) está en 107%.En este contexto financiero es que losLa Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) elevó en la última actualizaciónEste monto de $90.000 es mensual e incluye todo tipo de acreditación. Es decir, no se limita únicamente a los plazos fijos, sino que también abarca a los depósitos, las transferencias recibidas y los saldos en cuenta, por lo que no es un monto significativamente alto.Además, en su momento, se incrementóCon estas modificaciones, los bancos podrán agilizar las operaciones y a su vez, recibirán información automática y permanente de las acreditaciones mensuales, extracciones, saldos de las cuentas, los depósitos a plazo y consumos con tarjetas.Si hoy una persona hiciera un plazo fijo por, es decir los $100.000 que había depositado en un primer momento más un interés de $ 6.250.Sin embargo, si decidiera al final de ese mes hacer unEn caso de no haber cambios en la tasa de interés durante el próximo año, si ante cada vencimiento la persona volviera a hacer un nuevo plazo fijo por 30 días con el capital inicial y los intereses ganados,La acelerada suba de las tasas de interés de los meses pasado cumplió con el objetivo buscado: evitar una nueva crisis cambiaria. En la actualidad, el costo del dinero quedó positivo en términos reales, tal como se acordó con el Fondo Monetario.El impacto negativo de esa medida es el encarecimiento de los créditos repliega las inversiones y también el consumo. Es por eso que, señala el sitio