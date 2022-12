Mercedes-Benz Camiones y Buses Argentina anunció inversión de US$20 millones

Mercedes-Benz Camiones y Buses anunció una inversión en Argentina por 20 millones de dólares con el objetivo de adquirir un predio de 20 hectáreas ubicado en la localidad de Zarate, provincia de Buenos Aires, donde se construirá un centro logístico de autopartes y repuestos.El nuevo centro industrial facilitará las condiciones para la instalación de nuevos proveedores locales con el objetivo de desarrollar un importante plan de localización de piezas nacionales para atender al mercado doméstico y a otros mercados de la región.Raúl Barcesat, CEO de la empresa, dialogó con NA acerca del anuncio de inversiones y destacó la importancia de incorporar nuevas funciones en la Argentina: "Es un momento difícil, pero Mercedes-Benz está hace años en el país y con esta adquisición no buscamos solo el proyecto presente, que no es el mejor, si no el futuro del potencial del mercado".Con relación a la razón por la cual se eligió a Zárate, el CEO explicó que se trata de un lugar estratégico ya que se encuentra sobre la Ruta 9, cerca del Puerto y los proyectos a futuro de agregar producción y el mercado exportador "permite disminuir los costos y ser más competitivos en materia de exportación de autopartes o vehículos"."Actualmente estamos produciendo cerca de cuatro mil unidades entre camiones y buses, tenemos una planta de remanufactura de cajas y motores, producimos los ejes para nuestra producción local y sin dudas la idea del futuro es incrementar para abastecer los mercados internos y externos", indicó Barcesat sobre los proyectos a corto y largo plazo.Las nuevas instalaciones tienen como enfoque contemplar desde un inicio todas las medidas concernientes a desarrollar una operación que mitigue el impacto ambiental, propio de cualquier proceso productivo, siguiendo los estándares de Daimler Truck AG en esta materia que están vigentes en las diferentes plantas de producción que la compañía tiene en el mundo.Ante este panorama, también es importante la incrementación de empleados y Raúl señaló: "Vamos a tener más personal y esto genera más trabajo de producción argentina. Como mencioné antes, esto también permitirá estar en nuevos mercados. En los próximos días vamos a exportar chasis de bus a México, es un inicio, pero muy satisfactorio ya que la idea es que lo próximo sea el chasis completo"."Zárate es una zona que tiene muchas empresas de esta índole y sin dudas están para pensar en el futuro. Esta nueva adquisición busca el mercado exportador y la llegada de divisas al país que tanto se necesita. Sumamos por todos lados", destacó el CEO.Actualmente Mercedes-Benz Buses tiene el 65% de participación del mercado en el país y en camiones el 33%, es decir uno de cada tres: "Tenemos la obligación de seguir invirtiendo y mantener el atractivo a los clientes con la mejor calidad".Según sus directivos, Mercedes Benz Camiones y Buses de Argentina ofrece hoy en día una amplia gama de servicios de postventa, la primer y única planta de remanufacturación de piezas denominada REMAN y, a través de la compañía Mercedes Benz Financiera ofrecemos opciones de financiación.