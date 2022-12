Sequía: “Estamos en un agravamiento día tras día”, dijo Bel

Política La Mesa de Enlace espera novedades sobre declaración de emergencia por la sequía

Tras reuniones mantenidas con autoridades provinciales, la Mesa de Enlace de Entre Ríos espera tener novedades de la declaración de la emergencia agropecuaria por la sequía.En diálogo con, Alfredo Bel, dirigente de la Federación Agraria, dijo que tuvieron acceso al borrador del decreto que establece la emergencia y esperan “que en estos días se pueda definir el alcance que va a tener esa declaración en cuanto a actividades, plazos y beneficios”.Además de la cuestión impositiva, “planteamos un esquema de financiamiento con plazos, condiciones y tasas lógicas y razonables atendiendo la emergencia”.Asimismo, “tenemos un atraso significativo en la siembra de la soja y la poca soja que se sembró está en distintos niveles de estado, hay algunas que todavía pueden sobrevivir y otras que ya están muy comprometidas porque se han sembrado en seco, ha llovido muy poquito y eso no le ha permitido a la planta desarrollarse”.Bel mencionó que toda la provincia está sufriendo las consecuencias de la sequía, y si bien hay lugares donde ha llovido un poco más, “no alcanza al 10 o 20 por ciento lo que podría considerarse bueno”, en el caso del maíz.Finalmente, el dirigente de la Federación Agraria, dijo que si bien no hay impacto concreto a nivel económico porque el agravamiento es día tras día, habrá “miles de viajes menos de camión, productores que no van a hacer ningún tipo de inversión como la compra de maquinaria, vas a tener una actividad económica en el interior menor y muchos productores van a tener que usar lo poco que les ingrese para sobrevivir. Además el resto de las actividades, como la citricultura y la horticultura, están cruzadas por una sequía que la tuvimos todo el año. En la ecuación anual de lluvias, necesitamos más de 1000 mm y casi ningún lugar de la provincia va a alcanzar la media histórica y vamos a terminar el año con un 30 0 40 por ciento por debajo”.