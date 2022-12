Dan créditos de hasta $ 1.000.000 a jóvenes: requisitos y montos de cuotas

Quienes son estudiantes pueden acceder a un plan oficial de inclusión financiera que permite obtener un préstamo personal con intereses muy inferiores a los de mercado. Y con un plazo de devolución que acaba de extenderse a tres años.



Se trata de una nueva línea de crédito del Banco Ciudad, por la cual jóvenes de distintos rincones del país -no sólo porteños- pueden recibir fácilmente hasta $ 1.000.000, incluso si no cuentan con ingresos en blanco ni antecedentes crediticios.



El dinero, según explican, puede ser usado para lo que se necesite: por ejemplo, para comprarse una computadora, una moto o materiales de estudio, arreglar la casa, cubrir los costos de una mudanza y muchas opciones más.



Se aplica una tasa nominal anual (TNA) del 29%. Muy reducida teniendo en cuenta que en el sistema financiero los intereses de los préstamos personales rondan hoy el 81% y que sólo para 2023 se espera una inflación del 100%, según los últimos datos del Banco Central.



El Banco Ciudad, además, permite ahora devolver esa plata en 36 cuotas fijas mensuales. Un plazo que se amplió, ya que en septiembre pasado, cuando apareció la opción, los planes de pago llegaban sólo a 24 cuotas. Condiciones, requisitos y montos de cuota ¿Quiénes pueden pedirlo?

Mayores de 18 años que estén estudiando carreras terciarias, universitarias, posgrados o el último año del secundario y que no hayan tenido deudas en el sistema financiero a diciembre de 2020.



Los solicitantes deben a su vez estar capacitándose en alguna de las zonas del país en las que tiene presencia el Banco Ciudad: Capital Federal, el Gran Buenos Aires, La Plata, Río Cuarto y las capitales de Córdoba, Mendoza, Tucumán y Salta.



¿Todos pueden pedir hasta $ 1.000.000?

Ese es el máximo prestable, pero algunas personas podrían tener un tope más bajo según su nivel de ingresos. La clave es que la cuota inicial del préstamo no puede afectar más del 30% de los ingresos formales demostrables.



¿Y si el solicitante no tiene ingresos?

Puede ir al banco con un garante que sí los tenga: un familiar, amigo o conocido que se comprometa ante el banco a pagar las cuotas en caso de que el estudiante no logre hacerlo.



¿Cuál es el costo financiero del préstamo?

Quienes no son clientes del Banco Ciudad acceden a la tasa fija promocional del 29% nominal anual, que al sumar otros cargos y gastos arroja un costo financiero total (CFT) del 41,3% anual.



¿Y cuánto se paga de cuota? Por ejemplo, eligiendo el plazo de 36 meses:



Al pedir $ 100.000 la cuota inicial es de $ 4.769.

Al pedir $ 300.000 la cuota es de $ 14.307.

Al pedir $ 500.000 la cuota es de $ 23.845.

Al pedir $ 1.000.000 la cuota es de $ 47.690.



Junto con el préstamo el Banco Ciudad ofrece a los estudiantes una caja de ahorro con tarjeta de débito gratuitas, más una tarjeta de crédito que tiene bonificada la comisión de renovación.



Además, el paquete incluye una serie de beneficios adicionales:



-Hasta 30% de descuento y 18 cuotas sin interés para la compra de computadoras, celulares y tablets a través de la plataforma Tienda Ciudad.



-Hasta 100% de reintegro en el primer pago de la cuota del instituto o universidad, adhiriendo al débito automático.



-Un reintegro de $ 1.000 en la primera compra.



-Descuentos del 30% en Pedidos Ya, heladerías y gastronomía, 2x1 en cines y 24 cuotas sin interés en bicicletas, entre otros.



-Capacitación gratuita en finanzas y herramientas para emprender, a través del Instituto PyME del banco y el portal finanzasparacrecer.com.ar.



¿Cómo pedir el préstamo y conseguir más información?

Los estudiantes interesados en la propuesta pueden hacer la solicitud online a través de este micrositio especial creado por el banco.



Para recibir el préstamo deberán conseguir un certificado de alumno regular, DNI y el resto de la documentación que se detalla en esta web, tocando en "conocé requisitos".

Fuente: Clarín