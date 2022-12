ANSES dio a conocer el calendario de pago de enero de todas sus prestaciones

ANSES difundió este lunes los calendarios de pagos de enero para jubilados, pensionados, Pensiones No Contributivas y titulares de la Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignaciones Familiares, de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción) y Prestación por Desempleo.



El mismo comienza el 3 de enero con el pago de las Pensiones No Contributivas, mientras que las jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo comenzarán a percibir sus haberes a partir del 10 de enero. Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 0: 10 de enero



DNI terminados en 1: 11 de enero



DNI terminados en 2: 12 de enero



DNI terminados en 3: 13 de enero



DNI terminados en 4: 16 de enero



DNI terminados en 5: 17 de enero



DNI terminados en 6: 18 de enero



DNI terminados en 7: 19 de enero



DNI terminados en 8: 20 de enero



DNI terminados en 9: 23 de enero Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 24 de enero



DNI terminados en 2 y 3: 25 de enero



DNI terminados en 4 y 5: 26 de enero



DNI terminados en 6 y 7: 27 de enero



DNI terminados en 8 y 9: 30 de enero Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 10 de enero



DNI terminados en 1: 11 de enero



DNI terminados en 2: 12 de enero



DNI terminados en 3: 13 de enero



DNI terminados en 4: 16 de enero



DNI terminados en 5: 17 de enero



DNI terminados en 6: 18 de enero



DNI terminados en 7: 19 de enero



DNI terminados en 8: 20 de enero



DNI terminados en 9: 23 de enero Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 11 de enero



DNI terminados en 1: 12 de enero



DNI terminados en 2: 13 de enero



DNI terminados en 3: 16 de enero



DNI terminados en 4: 17 de enero



DNI terminados en 5: 18 de enero



DNI terminados en 6: 19 de enero



DNI terminados en 7: 20 de enero



DNI terminados en 8: 23 de enero



DNI terminados en 9: 24 de enero Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: 10 de enero



DNI terminados en 2 y 3: 11 de enero



DNI terminados en 4 y 5: 12 de enero



DNI terminados en 6 y 7: 13 de enero



DNI terminados en 8 y 9: 16 de enero Asignaciones Pago Único

Todas las terminaciones de documentos: 5 de enero al 10 de febrero Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 3 de enero



DNI terminados en 2 y 3: 4 de enero



DNI terminados en 4 y 5: 5 de enero



DNI terminados en 6 y 7: 6 de enero



DNI terminados en 8 y 9: 9 de enero Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documentos: 10 de enero al 10 de febrero Desempleo DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero



DNI terminados en 2 y 3: 24 de enero



DNI terminados en 4 y 5: 25 de enero



DNI terminados en 6 y 7: 26 de enero



DNI terminados en 8 y 9: 27 de enero