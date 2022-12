Saldrá a la venta la camiseta de Argentina de las tres estrellas: cuánto costará

Ocho días después de que Lionel Messi levantara la Copa del Mundo en Estadio Lusail, Adidas sacará a la venta la nueva camiseta de la Selección Argentina. Según confirmó la empresa alemana, los nuevos modelos estarán disponibles en sus tiendas físicas y virtuales a partir del próximo lunes.Es esperable que en los primeros días haya pocas unidades disponibles, teniendo en cuenta que en pocas hora los fanáticos de la Scaloneta agotaron todas las camisetas puestas en preventa, pero es de suponer también que con el correr de las horas la oferta disponible se equipare con la demanda.Para el ojo desprevenido parece la misma camiseta, pero no lo es. La tercera estrella arriba de la insignia de la AFA y el escudo de “World Champions 2022″ (Campeones del Mundo 2022) de la FIFA en el pecho, hacen una enorme diferencia. Son pequeños cambios estéticos, pero representan el logro futbolístico más grande de la Argentina en este siglo y los hinchas ansían llevarlos consigo con orgullo.En lo que respecta a los precios, Adidas aún no ha confirmado los valores de mercado. Según algunos trascendidos, la versión más económica costaría $16.999, el mismo precio de la versión anterior, de las dos estrellas. Otros estiran el precio a $ 23.000. Pero Adidas informó que dará a conocer los precios, incluidos los de la camiseta suplente (violeta), recién el mismo lunes.En tanto, la versión oficial de la camiseta, que es igual a la que usan los jugadores en la cancha, costaría $29.999. Esa versión incluiría, además de la tercera estrella, el parche de la FIFA que se “descosió” de la camiseta francesa. De todas formas, habrá que esperar al menos unas horas más para conocer los precios oficiales.Es importante aclarar además, que los modelos para mujeres y niños podrían ser algo másaccesibles. Hoy, en la web oficial de Adidas, figura la versión femenina de la camiseta suplente de Argentina (la violeta de dos estrellas) a $15.999, es decir $1.000 menos que su equivalente en hombre. El mismo precio tenía la celeste y blanca, pero ya se encuentra agotada.Los modelos para niños, por su parte, figuran a $14.999, aunque también se consigue únicamente la camiseta suplente.De igual manera se espera que a partir del lunes se actualicen los diseños y precios de toda la indumentaria de la Selección, incluyendo pantalones, camperas, camisetas de entrenamiento y demás.De la misma forma en que se agotaron las unidades de las nuevas camisetas destinadas a la preventa, Adidas informó que en la previa de la Final del Mundo los hinchas de todo el planeta compraron hasta la última camiseta celeste y blanca (oficial) que estaba a la venta.Claro está, que esa versión que se agotó antes del 18 de diciembre ahora quedó desactualizada, por lo que la marca alemana no repondrá el stock de ese formato. Sí saldrá al mercado, a partir del lunes, con la versión actualizada.Las expectativas de ventas son tan altas, que la semana pasada una empresa textil de Catamarca que fabrica indumentaria para la Selección Argentina de Fútbol, RA Intertrading, anunció la expansión de sus instalaciones y la incorporación de siete nuevas líneas de confección. (infobae)