Se prevé una baja en la rentabilidad en la próxima zafra de soja

Tras los picos en los precios internacionales de soja en la zafra pasada, los valores fueron a la baja en los últimos meses. Los insumos lo hicieron en paralelo, pero esa baja podría no verse reflejada aún en la campaña 2022-2023. Por eso, y otros factores, se espera que para la siguiente cosecha el margen de rentabilidad de los productores sea la mitad de la anterior.



En la zafra 2021-2022, los precios en el mercado internacional fueron históricamente elevados, de hasta 600 dólares por tonelada al momento de la venta en algunos casos. La soja cotizó en promedio 520 dólares por tonelada entre junio de 2021 y el mismo mes de este año.



Sin embargo, desde julio hasta ahora, los precios han ido a la baja, con una importante volatilidad. Además, desde la consultora señalaron que, de acuerdo a lo que muestran los contratos a futuro en el mercado de Chicago, “los precios se mantendrían en torno a los valores actuales hasta mediados del año que viene”. En ese sentido, estiman un precio medio de venta de 500 dólares por tonelada en la campaña 2022-2023.



La baja en los insumos no llegó a impactar y tendrá efectos en la rentabilidad



En paralelo, los valores de los insumos –como los fertilizantes– bajaron en la misma línea. Sin embargo, esa baja no habría llegado a incorporarse en su totalidad en los costos de esta zafra. Por eso, en Exante estimaron que los costos de producción en esta campaña aumentarán en casi un 40% medidos en dólares, alcanzando los 1.000 dólares por hectárea en promedio.



Aunque a nivel productivo se espera que esta zafra aporte un rendimiento promedio de 2.700 kg por hectárea en el país, en la consultora prevén un margen de rentabilidad promedio de 350 dólares por hectárea. Eso implica una baja –del 50%– importante respecto a los más de 700 dólares por hectárea de la zafra anterior.



En tanto, se prevé que los resultados económicos de esta campaña de soja 2022-2023 sean peores que los alcanzados el verano pasado, dado que los precios de los granos se mantuvieron y los costos subieron.