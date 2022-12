Las exportaciones agroindustriales crecieron 11% interanual en noviembre

Las exportaciones del sector agroindustrial se incrementaron un 11% en noviembre pasado respecto al mismo mes de 2021, acumulando a lo largo del año envíos al exterior por un total de US$ 51.570 millones, también con un crecimiento de 9,1% interanual, según se desprende del informe mensual del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA).En noviembre, el sector agroindustrial exportó US$ 3.977 millones, 11% más que en el mismo mes de 2021, de acuerdo con los datos del CAA, aunque la cifra presentó una caída del 16% respecto a octubre de este año.Sin embargo, en los primeros once meses del año, el sector agroindustrial acumula exportaciones por US$ 51.570 millones, 9,1% más que en el mismo periodo de 2021.Los complejos con más crecimiento relativo fueron la alfalfa, el girasol, el maíz pisingallo y la soja, siendo esta última la que más aportó divisas en la comparación interanual con un 40,86% de participación.En el caso de la soja, sus exportaciones crecieron un 58,77% anual en noviembre y 1,6% si se compara el periodo enero-noviembre de 2022 con el de 2021, acumulando ingresos por US$ 21.071 millones en el año y aprovechando un valor en dólares que subió de un promedio de US$ 530,17 la tonelada en 2021 a US$ 610,61 este año.El producto estrella sigue siendo la harina, representando 52,5% del total de las exportaciones sojeras y un aporte de US$ 23.075 millones en los primeros once meses pese a que dicho valor representó una merma de 11,1% respecto al mismo periodo de 2021.Lo siguieron los porotos que, en cambio, registraron un aumento en los ingresos de 0,9% en lo que va del año; mientras que el aceite registra mermas de 5% en noviembre y 27,8% en el acumulado de once meses.Detrás de la soja y con 17,23% de participación se encuentra el maíz, cuyas exportaciones subieron 3,6% anual en lo que va del año aportando entradas por US$ 8.885 millones, pese a registrar una baja de 20,22% anual en noviembre.El trigo completa el podio con una participación de 8,27%: si bien en noviembre mostró una fuerte baja interanual (-66,50%), se trata del complejo con mayor incremento de valor de exportaciones en lo que va de 2022 con una expansión anualizada de 57,1% totalizando US$ 4.265 millones. Fuente: (Télam)