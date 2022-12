Ahorristas de planes de 0km buscan solución: hablan de situación “desesperante”

Los planes de ahorro automotor fueron una alternativa válida para acceder al vehículo propio. Pero, debido a los planes de indexación en muchos casos las cuotas terminaron siendo impagables.En Entre Ríos, son miles los que se vieron afectados por el excesivo incremento de cuotas de los planes para acceder a la compra de automóviles. Ante la injusticia, muchos de ellos se nuclearon para presentar una demanda conjunta en 2018.En abril de 2021 terminó la medida cautelar que regía. Actualmente el proceso continúa, pero se está a la espera de definiciones en relación a la continuidad del reclamo ante el Superior Tribunal de Justicia, ya que se rechazó la demanda principal por considerar a los planes como inversiones y no ahorro automotor.Belén Andrean, una de las afectadas por la indexación de las cuotas, nos da detalles sobre la situación que están viviendo decenas de familias de la provincia.-La problemática de los planes de ahorro comenzó en 2018, se hicieron todas las instancias administrativas mediante la organización no gubernamental que depende de Defensa del Consumidor de Entre Ríos, como no hubo ningún acuerdo se pasó a una instancia judicial donde se presentó una demanda colectiva de 99 ahorristas. El juez determinó una medida cautelar para los afectados. La demanda siguió su curso, ese juez se declaró incompetente y tomó la causa el Dr. Furman. Él hizo extensiva la medida cautelar a todos los ahorristas que residan en Entre Ríos, hayan comprado o no la unidad en la provincia. En abril de 2021, el Superior Tribunal de Justicia dejó sin efecto la medida cautelar y ahí empezaron los problemas mayores. La medida cautelar consistía en retrotraer la cuota a julio del 2019 que es cuando se inició la demanda, al quedar sin efecto, las cuotas empezaron a venir sin la medida cautelar. Personalmente arranqué pagando $40.000 y ahora estoy pagando cerca de $60.000.-Es desesperante. El grave problema que tenemos hoy es lo de la cautelar, lo que no se cobró en ese tiempo de julio del 2019 hasta el momento en que se dejó sin efecto. Eso es terrible porque en mi caso hace seis meses atrás debía $1.000.000 entre la cautelar y las 10 cuotas que me faltaban. Hoy, habiendo pagado 6 cuotas, debo $1.200.000 y si vos te fijás en lo que es materia de cuotas, ves que baja el capital adeudado, el tema es lo de la cautelar. En seis meses me cobraron $80.000 de intereses y eso no hay quien lo regule. La mayoría de los ahorristas están pagando las últimas cuotas, tuvieron que sacar un crédito y aun así, no podés pagarlo. Estamos en un callejón sin salida. Todo el país está con esta problemática, es desesperante, los abogados no nos han informado si van a apelar o no. Esperamos que el juez interceda sobre el capital adeudado de la cautelar, confiamos en que dé por finalizado el juicio con una definición equitativa.Ante esta situación, Gabriela Lena, diputada por Juntos por el Cambio e integrante de la Comisión de Defensa del Consumidor en la Cámara de Diputados de la Nación, declaró aque el problema con los planes de ahorro automotor en la provincia “es el engaño de que vas a hacer un contrato en pesos de cuotas fijas y después terminan las cuotas con mucho más valor de lo que es la inflación y lo que es la cotización del dólar blue. La cantidad de comisiones que se pagan por cosas inexistentes, la falta de elección y los montos en cuanto al seguro cuando te adjudican la unidad”. Lena añadió que por medio de la Inspección General de Justicia supieron que no hay un registro de cuántos planes hay o si se fijan en el cumplimiento del contrato, “no hay un registro de la cantidad de reclamos que por provincia que tiene defensa del consumidor respecto del incumplimientos, sí sabemos cuáles son las empresas que reciben más cantidad de reclamos. Hay una falta de normativa para aplicar penas más severas ante el incumplimiento, entonces muchas veces a las concesionarias o a las empresas les conviene pagar la multa y no cumplir con lo que tienen pactado cuando hay algún tipo de reclamo”. La diputada de Juntos por el Cambio agregó que estas concesionarias, al investigarlas, se encuentras que “terminan siendo muchas veces pools, porque los dueños de los planes de autoahorro son las mismas empresas que fabrican los autos”.Como posibles soluciones, Lena propone “trabajar en conjunto con la Comisión de Defensa del Consumidor, legislación general y comercio para tratar de llegar a algún proyecto, que se trate y por sobre todas las cosas que cree más responsabilidad y dé penas ante el incumplimiento a las concesionarias y a las empresas automotrices”.