Más de 5 millones de turistas visitaron la Argentina en 2022

Las estadísticas de turismo internacional (ETI) muestran los movimientos mensuales y acumulados referidos al turismo receptivo y emisivo.



Según los datos recabados, 5.5 millones de visitantes del extranjero ingresaron al país entre el 1 de enero y el 31 de octubre de este año.



De esa cifra, alrededor de 3 millones fueron turistas (pasaron por lo menos una noche en Argentina). La tendencia continúa en alza y octubre fue el mes con mayor afluencia de turistas, de cara a la temporada alta.



Durante octubre de 2022, el turismo receptivo contabilizó 798.700 llegadas de turistas no residentes, cifra que representa un incremento interanual de 3.916,8%, luego de la apertura de las fronteras en nuestro país.



El informe también refiere a que la variación interanual en los diez primeros meses del año, respecto al mismo periodo del año anterior, registró un incremento de 1.078,0%.



En cuanto a las rutas aéreas más utilizadas, el reporte sostiene 90% de las salidas se realizaron desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque metropolitano, ambos de Buenos Aires, seguidos por el Aeropuerto de Mendoza con el 6%, Córdoba con el 3% y el 1% restante se repartió entre el resto de los aeropuertos del país.



Respecto a los países de proveniencia de los viajeros internacionales no residentes, Uruguay se encuentra como el principal, con el 23,2% del total de los que ingresaron en octubre, seguido por Brasil, con el 20,9% y Chile con 15,7%, que en conjunto representaron el 59,7% del total de turismo receptivo.



En tanto el turismo proveniente de Europa promedió el 8,4% del total.



Sin embargo, en términos absolutos, se registró un saldo negativo de 27 mil visitantes internacionales, debido a un saldo negativo de 142 mil turistas, que no logró compensar el saldo positivo de 115 mil excursionistas (aquellos que no pernoctan en el país).



La estadía de turistas internacionales provenientes de Brasil y Chile tuvo un promedio de 7 días, mientras que aquellos que arribaron desde Estados Unidos y Canadá 16,3 días y desde Europa 22 días, entre los datos más relevantes.



En relación con el turismo emisivo, las salidas de argentinos al exterior alcanzaron un total acumulado de 6.4 millones en los primeros diez meses del año, de los cuales 4.2 millones fueron turistas con estadía promedio de 17 noches en el país de destino.



Durante octubre los viajes al extranjero 825.700, cifra que registró un aumento interanual de 264,9%. El informe también hace referencia a que, durante los primeros diez meses de 2022, se registró un aumento del 335,4% respecto al mismo periodo de 2021, momento en que las restricciones a los viajes eran más severas.



Entre los principales destinos elegidos por los argentinos, Europa se encuentra en el primer puesto con el 27%, Brasil con el 23%, Estados Unidos y Canadá con el 19% y el resto de América con el 17%.



Sumado a ello, el INDEC detalló que los turistas que viajaron al exterior promediaron estadías de 28 días en Europa, de 16 días en los Estados Unidos y Canadá, en Brasil de 9 días, entre los datos principales. Ocupación hotelera En octubre de 2022, se estimaron 4.2 millones de pernoctaciones en establecimientos hoteleros, impulsado por el efecto del programa Previaje.

Esto implicó un aumento de 48,4% respecto al mismo mes del año anterior. Las pernoctaciones de viajeros residentes registraron un incremento de 26,0% y las de no residentes, de 1.417,4%.



El total de viajeros hospedados fue 1.8 millones y tuvo una variación positiva de 48,1% respecto al mismo mes del año anterior.



La cantidad de viajeros residentes subió 25,2% y la de no residentes, 1.317%. El 83,0% de los viajeros hospedados fueron viajeros residentes.



Entre los principales destinos elegidos por los turistas se encuentran Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Patagonia, el Litoral y el Norte del país, representando el 67,57% del total.



En cuanto a la categoría de los establecimientos, los hoteles 3 estrellas, apart y hoteles boutique mostraron un aumento del 7,3%, mientras que la demanda de hoteles 4 y 5 estrellas disminuyó un 6,3% respecto al año anterior.



