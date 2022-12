Bahillo lamentó que la Mesa de Enlace no asistiera a la reunión pautada

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, lamentó que los titulares de las entidades que integran la Mesa de Enlace no hayan asistido a una reunión convocada para hoy, a las 18 horas, para analizar cuestiones vinculadas a la sequía.El secretario dijo que desconoce "las razones de la decisión tomada por los representantes de no acudir a un encuentro solicitado en forma oficial por ellos mismos para tratar un tema que no admite dilaciones".Según manifestaron desde la cartera agropecuaria, la importancia del tema determinó que no se aplazara a pesar del feriado.También aclararon que desde las entidades no comunicaron de manera oficial ni su ausencia ni las razones de las mismas.Desde Agricultura remarcaron que la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y Coninagro fueron quienes solicitaron la reunión."Desde la Secretaría teníamos preparada una serie de medidas que queríamos consensuar y dialogar con ellos", marcó Bahillo, quien reafirmó "la decisión de seguir trabajando en estos temas y estar a la altura de las circunstancias como ha sido hasta ahora por ambas partes".Por el lado de las entidades, el presidente de la SRA, Nicolás Pino, tras destacar la vocación de diálogo del secretario, dijo que "la realidad de los temas que le preocupan a los productores necesitan de una reunión con el ministro (de Economía) Sergio Massa, por eso le solicitamos la audiencia a él".