Quiénes y cuándo cobrarán el bono de $24.000: detalles de la asignación especial

Montos de la asignación y de las remuneraciones

Los detalles del bono para los empleados en general

Los empleadores de personal de servicio doméstico deberán abonar antes depara el sector privado. Así lo confirma la letra del decreto 841, que fue publicado en una edición del sábado último del Boletín Oficial.La normativa aclara quetendrán la opción de “solicitar el reintegro de hasta el 50% de lo abonado”.Sin embargo,, por lo cual se espera que en los próximos días se conozca la reglamentación correspondiente.Tampoco surge claramente de la normativa si la posibilidad de restar el monto de esta nueva asignación del ingreso sujeto a Ganancias. Por todo 2022 es posible deducir, por el pago de remuneraciones y contribuciones del personal de casas particulares, solo hasta $252.564,84 (un promedio mensual de $21.047). La deducción no implica que los importes implicados se descuenten del impuesto,Si lo que ya fue declarado este año como deducible, por pagos al servicio doméstico, excede ese monto y si no se establece una medida especial para descontar la nueva asignación, en la práctica no estará la posibilidad de aliviar Ganancias a través de este mecanismo. En ese caso, la normativa deberá aclarar si se puede pedir el reintegro de la mitad de lo abonado,El monto de $24.000 es el que corresponde por una jornada completa de trabajo. En el caso de que se desarrollen tareas por horas o por jornada parcial,-en línea con lo expresado por la ministra de Trabajo, Kelly Olmos y con la interpretación hecha desde el sindicato de la actividad, si bien la normativa no especifica nada al respecto-, entonces por un trabajo de 40 horas mensuales deberán abonarse $6000.Surgen dudas, de todas formas, porque la jornada máxima del régimen de personal de casas particulares es de 48 horas semanales (192 mensuales). Si se tomara ese tiempo de trabajo como referencia,Para el actual mes de diciembre, a las remuneraciones del personal de servicio doméstico se les debe aplicar un incremento de 8%. Así,. El ingreso por hora, en tanto, es de $532,50 (modalidad con retiro) y de $574,50 (sin retiro).Más allá de las especificaciones sobre el personal de servicio doméstico, el decreto dispone que en, en líneas generales,. La primera cifra (el sueldo neto) equivale a tres veces el salario mínimo, vital y móvil, que este mes sube a $61.953.En rigor,. A quienes cobren más de $161.859 y hasta $185.859, según lo dispuesto, se les deberá pagar un monto tal que se llegue a la segunda de las cifras. Es decir, con un ingreso de $180.000 (descontados ya los aportes para el sistema de seguridad social), el bono será de $5859).La asignación no remunerativa o bono que se estableció por decreto podrá no ser pagada por las empresas solo en los casos en que se haya acordado por convenio colectivo. Si el monto pactado es, en todo caso, inferior al de la medida del Poder Ejecutivo, deberá abonarse la diferencia, indicóPor otra parte, y tal como se había anticipado, en el caso de micro, pequeñas y medianas empresas (el último caso, las del tramo 1 según las reglas vigentes),a la mitad del importe abonado a sus empleados por la asignación no remunerativa.