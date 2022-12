Se comercializaron más de 4 millones de toneladas de soja en tres semanas

Las operaciones comerciales de soja en el marco del Programa de Incremento Exportador II (PIE II), que se pusieron en marcha el 28 de noviembre pasado, superaron las cuatro millones de toneladas a lo largo de las tres últimas semanas, mientras que la compras de divisas por el Banco Central se ubicaron por encima de los US$ 1.100 millones.



De esta manera, los productores y empresas agropecuarias vendieron un total de 4.033.449 toneladas a partir de la reapertura del sistema de cambio diferencial conocido como "dólar soja", de $230 por dólar para el complejo sojero hasta el 31 de diciembre próximo.



De ese total, 2.619.264 toneladas correspondientes a contratos de compraventa y canje, mientras que las fijaciones (operaciones de fijación de precio a la mercadería que fue comercializada con anterioridad) totalizaron hasta el momento 1.318.878 toneladas, entre otros conceptos.



Como era de prever, este volumen se encuentra por debajo de lo registrado en la primera edición del PIE de septiembre, cuando en la misma cantidad de días se comercializaron 12.162.020 toneladas, debido a que la existencia de soja en poder de los productores en ese momento, calculadas en 20 millones de toneladas, duplicaban a las que se cuentan en la actualidad, estimadas en alrededor de 10 millones de toneladas.



En lo que respecta a la jornada de hoy, el monitor SioGranos, la plataforma oficial donde se registran las operaciones de compra venta de granos, hasta la 19.30 las operaciones totalizaban 54.956 toneladas, a un precio promedio récord de $100.000 la tonelada.



En el caso de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el precio registrado hoy fue de $ 95.000 la tonelada, lo que significó un aumento de $1.000 con respecto al viernes pasado, tanto para la entrega inmediata como para fijaciones.



Por su parte, el ingreso de divisas de los agroexportadores al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) ya alcanzó los US$ 1.931,95 millones, una cifra equivalente al 60,4% de los US$ 3.000 millones comprometidos para todo el mes por la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de cereales (Ciara-CEC).



Así, el Banco Central (BCRA) cerró la rueda de hoy con un saldo positivo de US$ 52 millones, con lo que sumó la decimocuarta jornada consecutiva de compras tras la reimplementación de este régimen cambiario especial, por lo que el total asciende a casi US$ 1.106 millones.



El segunda edición del programa PIE se da en un contexto en el que, si bien la liquidación de divisas por parte del sector exportador de granos y derivados alcanzó en el acumulado anual un récord histórico de US$ 36.713,5 millones, especialmente por el impulso registrado en septiembre cuando estuvo vigente la primera etapa del plan.



Octubre y noviembre, los meses posteriores a la la primera edición del "dólar soja", fueron flacos en cuanto al ingreso de dólares.



De hecho, durante el mes pasado, Ciara-CEC informó que las empresas del sector liquidaron US$ 1.697 millones, 17% menos que el mismo mes del año anterior, pero un 14% superior a octubre último, cuando ingresaron US$ 1.217,3 millones.



En la edición de septiembre pasado del dólar diferencial, la comercialización de soja alcanzó los 14 millones de toneladas y la liquidación de divisas trepó a US$ 8.125 millones, una suma sin precedentes en la historia del sector.