Bono de $24 mil: “Va a ser un impacto negativo para los comercios”, indicó FEDER

El mensaje desde FEDER

El Gobierno anunció el pasado miércoles la llegada de un bono de 24 mil pesos para aquellos trabajadores que no posean un salario mayor a los $186.000. "Ese bono será el producto, además, de un esfuerzo compartido con el Estado en el caso de las empresas PyME, donde este absorberá el 50% del costo a través de la deducción de los anticipos de impuesto a las ganancias", había expresado la ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos, en el acto oficial.Sin embargo, desde la Federación Económica de Entre Ríos (FEDER) manifestaron asu disconformidad con el bono por no ser consultados sobre la medida:El presidente de la institución, Silvio Farach, detalló cómo salió el nuevo decreto nacional:Además, el titular de FEDER reveló que se tomaron con “sorpresa” y “rechazo” el anuncio del gobierno nacional.En esa línea, recordó que su función es darles los mejores beneficios a los trabajadores: “Está siempre en el ADN de cada uno de los comerciantes o pyme entrerriano tener nuestro personal en las mejores condiciones”.Entre las diferentes situaciones que deben afrentar, Farach lamentó: “Este es un mes donde tenemos que hacer frente no solo a las cargas salariales, a la mitad del aguinaldo que tenemos que pagar en diciembre y tenemos que adicionar estos 24 mil pesos que se han otorgado en principio para los trabajadores de hasta tres salarios mínimos, vital y móvil”.En última instancia,