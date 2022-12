No descartan la incorporación de nuevos rubros a Billetera Entre Ríos

Economía Brindan asesoramiento a comercios de la provincia sobre Billetera Entre Ríos

“Estamos muy expectantes por el funcionamiento, porque entendemos queen la provincia”, expresó el, al ser consultado sobre el programa provincial que se pondrá en funcionamiento el próximo lunes.Un equipo técnico del gobierno provincial viene informando y asesorando en centros comerciales e instituciones de comercio de distintas ciudades sobre la implementación y adhesión de Billetera Entre Ríos.A través delos consumidores finales podrán obtenerque realicen con laen comercios radicados en la provincia, que se hayan adherido al programa. Para ello,radicados en la provincia, y todas las personas con domicilio en la provincia, mayores de 18 años, que estén o no bancarizadas. Las operaciones se podrán realizar de lunes a viernes a través de la aplicación digital.Si bien en principio son dos rubros: alimentos y farmacia, el funcionario provincial no descartó la incorporación de otros. “Cuando analizamos cómo iniciaba, entendimos que alimentos y farmacia eran dos sectores que ayudaban en esta época del año. Por eso tomamos la decisión con el gobernador. Mensualmente iremos analizando”, dijo.“La idea, en principio, es acompañar determinados eventos, por ejemplo: inicio de clases con librería; Día del Niño con juguetería, Día de la Madre con perfumería. Es la idea inicial que, obviamente, iremos analizando y tomando decisiones oportunamente”, puntualizó Ballay.Desde el lunes 19 de diciembre, los consumidores podrán acceder al 30 por ciento de reintegro del total de sus compras con un tope de 5.000 pesos por mes por billetera, comprando de lunes a jueves, en comercios adheridos al programa de los rubros alimentos y medicamentos.Los medios de pago que aplican para este beneficio son las Tarjetas de Débito o saldo virtual.1- Descargá la app Billetera Entre Ríos - Plus Pagos (Google Play o App Store).2- Creá tu cuenta siguiendo los pasos en “Registrarse”.3- Cargá tu/s Tarjeta/s de Débito de cualquier entidad bancaria (si no estás bancarizado podrás operar con tu cuenta virtual).4- Disfrutá de los beneficios (a partir del lunes 19/12).- Abrí la aplicación de Plus Pagos en tu teléfono.- Seleccioná la opción Pago con QR.- Acercá la cámara al código que te mostrará el vendedor.- En cualquier Entre Ríos Servicios.- Desde una cuenta bancaria (en cualquier entidad) al CVU de la Billetera (buscalo en la sección carga dinero).- Desde otra billetera Plus Pagos.