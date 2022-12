Brindan asesoramiento a comercios de la provincia sobre Billetera Entre Ríos

En ese marco, ya se realizaron presentaciones en las ciudades de Villaguay, Concordia, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay y Paraná.



Este programa tiene por objetivo incentivar la demanda de bienes y/o servicios mediante el otorgamiento de reintegros de un porcentaje de la compra de consumidores finales, las cuales deben realizarse en comercios radicados en el territorio provincial y que se hayan adherido al Programa.



El secretario de Industria y Comercio Interior y Exterior, Fernando Caviglia, resaltó que “el comercio va a ir notando un incremento de sus ventas, y el cliente será beneficiado con el reintegro de saldo en su aplicación”, y agregó que “esto forma parte de un trabajo que lleva muchos meses de elaboración y estudio, por lo cual estamos muy satisfechos con la tarea que venimos realizando junto al Ministerio de Economía y Finanzas, el sector privado y todos los intervinientes que han cooperado para que esto hoy sea un hecho”.

Por otro lado, el director general de Comercio Interior y Exterior, Jesús Pérez Mendoza, mencionó que la implementación del sistema surgió “una vez ordenadas las cuentas y teniendo la economía saneada”, por lo que “vamos a poder darnos el gusto de generar esta posibilidad, que significa una inyección importantísima de fondos hacia los consumidores, teniendo en cuenta que esto va a contribuir al mejoramiento del poder adquisitivo de los entrerrianos y entrerrianas ”, teniendo en cuenta que “las compras que se hagan a partir de la billetera, van a poder tener un reintegro de un 30 por ciento, hasta un tope de 5.000 pesos”.



Sobre el programa



A través de Billetera Entre Ríos los consumidores finales podrán obtener reintegros de las compras que realicen con la billetera virtual en comercios radicados en la provincia, que se hayan adherido al programa. Para ello, el gobierno provincial se hace cargo del 85 por ciento del reintegro y el comercio del 15 por ciento restantes.



El programa está destinado a toda la sociedad entrerriana, al cual podrán acceder todos los comercios de los rubros alimentos y farmacias radicados en la provincia, y todas las personas con domicilio en la provincia, mayores de 18 años, que estén o no bancarizadas. Las operaciones se podrán realizar de lunes a viernes a través de la aplicación digital.



Pérez Mendoza sostuvo que “esto está pensado para que tenga progresividad”, por lo que “en principio abarcará los artículos más sensibles como la alimentación y la salud”, pero “luego se irán incorporando nuevos rubros”, tales como “las librerías en los momentos previos al comienzo de las clases”, ejemplificó.



Trabajo mancomunado con el sector privado



Héctor González Paván, dirigente de la Confederación General de Almaceneros de Argentina, durante la reunión en Concepción del Uruguay manifestó que “estamos promocionando la zona, lo dimos a conocer en las demás provincias que integramos la Confederación General Almacenera, ya que me parece una medida muy acertada”. Además, “hay que esperar que los comerciantes se adapten a trabajar de manera bancarizada, pero creo que cuando los primeros adherentes vean incrementadas sus ventas, el resto se inscribirá”, exclamó.



Por su parte, Agustín Rucaglia, perteneciente a jóvenes comerciantes de Paraná, mencionó que “para entender cómo impactaría la implementación de la billetera virtual, creo que hay que dividirla en tres aspectos. Uno es el tecnológico, porque le daría acceso a un montón de gente que hoy no tiene acceso a la tecnología de lo que es las billeteras virtuales, ya que es una billetera de fácil uso y que cualquiera puede utilizarla siguiendo pasos muy simples para poder cobrar por la misma. Esto implica la necesidad de estar registrado, por lo tanto serviría como incentivo para muchos negocios a hacerlo, pasando a estar en la formalidad y poder tener acceso, por ejemplo, a financiamientos estatales”.



Rucaglia agregó sobre el impacto de la implementación que “en lo que respecta a lo económico, al tratarse de un beneficio para entrerrianos, lo que genera es una ventaja competitiva frente a otros negocios que, como por ejemplo los hipermercados, tienen domicilio en otras provincias y por lo tanto no accederían a esta herramienta”. Para finalizar, destacó que “tenemos que tener en cuenta el aspecto ambiental, ya que hoy se utiliza una enorme cantidad de billetes, y con todo lo que significa fabricar billetes, la poda de árboles, etc.”



Desde Concordia, Walter Kleiman, presidente del Consejo Provincial de Comercio Interior (COPROCIN), explicó que “nosotros estamos en la Cámara de supermercados, conocíamos el caso de Santa Fe y las opiniones de los supermercadistas de dicha provincia. Allí ha tenido un buen impacto y muy buena aceptación, es una herramienta que, si funciona como en Santa Fe, va en beneficio de todos”. Asimismo, afirmó que “fundamentalmente a nosotros nos viene muy bien porque hay una diferenciación entre las grandes superficies, las grandes cadenas que consiguen mejores costos y promociones que incluso están generalmente dirigidas a ellos, y esto nos beneficia a los que no tenemos acceso a ese tipo de beneficio”. Por último, señaló que “le pedimos al gobierno provincial y a quien corresponda que se le dé mucha difusión y luego en lo posible ampliar los rubros, ya que al tener muchos rubros y comercios, es mayor la difusión”.



Laura Kobrinsky, perteneciente a CASCO/ supermercados Modelo, señaló que “ hemos recibido con muy buen agrado la llegada de este plan de incentivo al consumo que es billetera ER, sabemos de las bondades de lo que ha sido en la vecina provincia de Santa Fe, así que estamos con mucha expectativa. Entendemos que es un círculo virtuoso donde el consumidor se beneficia y eso inevitablemente trae consumo. Quienes no están llegando al mínimo de compra van a sentir un alivio para completar sus carritos un poquito más, y quienes lo están haciendo ajustados van a poder darse un gustito que por ahí estaban relegando en este momento. Así que estamos muy entusiasmados, desde lo que es CASCO estamos todos iniciando los trámites para poder estar el 19 de diciembre con nuestros comercios esperando a nuestros consumidores, así que repito: estamos muy conformes y con mucha expectativa, realmente creemos que ha sido una gran decisión de la Provincia el sumar a los comercios entrerrianos a este programa que nos va a traer alivio y beneficio a todos”.