El dólar blue cerró la semana en $ 321 y es el valor más alto desde julio

El dólar paralelo escaló un peso y cerró la semana en $ 321 en la punta vendedora, el valor más alto desde julio pasado, mientras que los tipos de cambio financieros operaron casi estables, según las principales cotizaciones del mercado cambiario.El billete paralelo acumula una suba de $9 en las últimas dos semanas y la brecha cambiaria con el tipo de cambio oficial mayorista alcanza el 86%.Esta semana, el tipo de cambio marginal comenzó el lunes con una baja de $4, mientras que el martes y miércoles ascendió $3 y $5 respectivamente y cerró este viernes con una suba de $1.La divisa en el mercado informal alcanzó su precio más alto desde el pasado 27 de julio, cuando finalizó operado a 326 pesos.El Banco Central (BCRA), finalizó la semana con compras por US$ 55 millones en el mercado, en los últimos cinco días hábiles adquirió unos US$ 361 millones y lleva acumulado en diciembre US$ 715 millones de compras netas en el mercado, aprovechando la liquidación de la segunda etapa del dólar soja.Los exportadores liquidaron en esta semana U$S 469,58 millones y desde el inicio del nuevo programa acumula ventas por US$ 1.824 millones.El dólar sin los impuestos cotizó a 180,19 según el promedio de los bancos privados y en el Banco Nación cerró e $ 179.El dólar Qatar con los impuestos adicionales del 25% a cuenta de Bienes Personales, subió 68 centavos y cotizó a $359,38, mientras que el turista o tarjeta se encareció 60 centavos hasta los $314,4 y se acerca a la cotización del blue.El dólar ahorro o solidario escaló 56 centavos hasta los $296,49 y el mayorista, que regula el BCRA, subió 41 centavos hasta los $172,80, en la semana subió $ 2,80 y fue la corrección semanal más alta desde agosto 2019.En la bolsa porteña el dólar Contado con Liquidación operó hasta los $333,79 y la brecha con el tipo de cambio oficial mayorista llegó al 92%.El MEP o dólar bolsa subió hasta los $324,02 y la diferencia con el oficial se redujo a 87,5%.